تركيا: البحر الأبيض المتوسط ينتظر معركة أفظع من سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريا بيزتشاسنيا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول حشد الدول العظمى قواتها لمعركة الموارد في مياه المتوسط.

وجاء في المقال: يبدو أن الحرب الأهلية في سوريا تتجه نحو نهايتها. ومع ذلك، فإن صحيفة "يني شفق" التركية ترى أن المنطقة سرعان ما ستشهد حربا أكثر عنفا على مبدأ "الكل ضد الكل".

كتب الصحفي كميت سيزر أن شرق البحر المتوسط، كما ظهر مؤخرا، يحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. ونتيجة لذلك، فإن السباق على هذه الثروة قد بدأ بالفعل. تشير "يني شفق" إلى أن حشد السفن الحربية من مختلف البلدان في المنطقة يزداد أسبوعياً.

ذلك، في رأي الصحفي التركي، يمكن أن يؤدي إلى حرب، فـ "إذا ما تم العثور على موارد الطاقة في مكان ما، يبدأ الخداع. في شرق البحر الأبيض المتوسط، تجد السفن العسكرية من العديد من البلدان".

إلا أن الخبير في صندوق الأمن القومي للطاقة، إيغور يوشكوف، لا يرى خطر نشوب صراع عسكري بسبب منابع الطاقة حقيقياً. وقد لا تكون الاحتياطيات المؤكدة كبيرة.

أي أن حربا من أجل الغاز لا تهدد المنطقة بعد؟

لا أعتقد أن حربًا حقيقية ستبدأ على موارد شرق البحر المتوسط. لأن من الخفة اعتبار أن هذه المواقع يمكن احتلالها، ثم تطويرها وبيع منتجاتها. الحد الأقصى الذي يمكن القيام به هو تدمير البنية التحتية ومنع الآخرين من بيع الغاز. إذا انتشرت الفوضى، فلن يحصل أحد على هذه الاحتياطات. هذا السيناريو ممكن.

أما مدير مركز الأبحاث بمعهد الدول الأكثر جدة، ستانيسلاف تاراسوف، فيرى أن مسألة الطاقة ليست هي أكثر ما يقرر مصير المنطقة. ويقول:

ينبغي البحث عن الدافع الحقيقي للتصعيد في الشرق الأوسط وشرق المتوسط في شيء آخر. في الألعاب الجيوسياسية بين القوى العظمى، وبناء نظام عالمي جديد. أما التنقيب في جرف اليونان وقبرص وإسرائيل فمهم، لكنه ثانوي.

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