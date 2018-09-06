أمل بالسلام يظهر في اليمن

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيديما سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الآفاق التي يمكن أن تفتحها جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي الصراع اليمني ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وجاء في المقال: في جنيف، اليوم الـ 6 من سبتمبر، تبدأ جولة أخرى من محادثات السلام بين ممثلي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمتمردين الحوثيين...

سيكون هذا أول اجتماع رسمي بين الطرفين المتحاربين في السنوات الأخيرة. فقد جرت آخر محاولة لإقامة حوار بينهما في العام 2016، أيضا بوساطة الأمم المتحدة.

وفي الصدد، التقت "نيزافيسيمايا غازيتا" مدير مركز الدراسات الإسلامية في معهد التنمية المبتكرة، كيريل سيمينوف، فرأى احتمال نجاح محادثات جنيف أكبر من جميع المحاولات السابقة لإقامة حوار. وفسر ذلك باستعداد الحوثيين لتقديم تنازلات. فقال: "الحوثيون الآن، في وضع أصعب بكثير من ذي قبل، حيث فقدوا حليفهم، الرئيس السابق لليمن، المغدور علي عبد الله صالح. ونتيجة لذلك، فإن العديد من وحدات الحرس الجمهوري برئاسة ابن أخ صالح تحارب إلى جانب التحالف العربي. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الحوثيون أكثر قابلية للتفاوض بسبب خطر فقدانهم مدينة الحديدة الساحلية. فإذا ما سقطت، فسوف يجدون أنفسهم في حصار كامل، وستتوقف المساعدات الإنسانية لليمن. ليس لدى الحوثيين موارد أخرى لتزويد السكان بالمواد الغذائية اللازمة".

وفي معرض حديثه عن موقف إيران في اليمن، أشار سيمينوف إلى أن تأثير طهران على الحوثيين ليس كبيرا، كما يقال. فـ"الحوثيون بمعنى ما حلفاء أيديولوجيون للخمينيين، فيما يتعلق بمواجهة الصهيونية والإمبريالية الأمريكية. إلا أن لديهم أيديولوجيتهم الخاصة. فهم يريدون قيام سلطتهم الخاصة في اليمن، شيء ما يشبه إعادة إحياء الإمامة الزيدية"..

أما بالنسبة للإمارات، فقد وضعت نصب أعينها مهمة محددة في اليمن، هي السيطرة على مضيق باب المندب، حسب قول سيمينوف. وأضاف: "أبو ظبي لا تهتم كثيرا بمسألة من سيكون في السلطة في اليمن: إنها مستعدة للعمل مع مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الحوثيون، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين" (المحظورة في روسيا).

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