أردوغان يستثمر في العداء

"الاعتماد على العدو الخارجي"، عنوان مقال ألكسندر أتاسونتيسف ويفغيني بودوفكين، في صحيفة "آر بي كا"، حول محاولات تركيا التغلب على الأزمة المالية وتدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: على خلفية الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة وهبوط الليرة، تمكن الرئيس التركي أردوغان من الحفاظ على دعم السكان. نجح في حشد المعارضة والسكان بشعارات معادية لأمريكا ووعد بمشاريع ضخمة.

وفي الصدد، يرى خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، تيمور أخميتوف، أن الوضع الاقتصادي المتدهور لا يشكل حتى الآن خطراً على استقرار نظام أردوغان. ففي يونيو، تم انتخابه للرئاسة، وحاز حزبه على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية. مهمته، الآن، إقناع السكان بأن المشاكل الاقتصادية سببها تصرفات السلطات الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تلمّح السلطات التركية إلى أن للتوتر التركي الأمريكي بعدا دينيا، بين تركيا المسلمة وأمريكا المسيحية. إلى ذلك، فلا يزال أردوغان يتمتع بدعم شعبي واسع. فتدهور الوضع الاقتصادي والتوتر مع الولايات المتحدة يؤدي إلى توحيد الشعب حول أردوغان.

ومن جانبه، يرى الباحث في معهد الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية فيكتور نادين- رايفسكي، أن معاداة أمريكا قوية الآن في كل طبقات المجتمع التركي فـ" تصرفات واشنطن تسببت في غضب هائل في تركيا، والحكومة لا تفعل شيئًا لتخفيف التوتر. بل، على العكس، يتلقى أردوغان دعماً إضافياً بفضل ذلك". وهناك إجماع في المجتمع حول أسباب الركود الاقتصادي، فـ "المعارضة أيضا معادية لأمريكا وتعتقد أن البيت الأبيض هو المسؤول عن المشاكل الاقتصادية في تركيا".

في الوقت نفسه، ينتقد الخبراء النفقات الإضافية التي خطط لها رئيس تركيا في البنية التحتية. فليس هذا هو القرار الأكثر كفاءة في الوضع الحالي، كما يرى ريتشارد بريغز، المحلل فيCreditSights . فقد قال في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي: "الرئيس أردوغان، متمسك بمهمة النمو الاقتصادي والحفاظ على المعدلات الرئيسية عند مستواها الحالي، ما سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن تصرفات الزعيم التركي "لا تبعث الثقة لدى المستثمرين".

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