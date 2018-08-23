ترامب أعاد الكرة إلى بوتين

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري بانييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الشروط التي أعلنها ترامب لرفع العقوبات عن روسيا، واستحالة تنفيذها.

وجاء في المقال: في مقابلة مع رويترز، قال دونالد ترامب إن مسألة رفع العقوبات لم تثر، على الرغم من اجتماعه مع فلاديمير بوتين في هلسنكي. وفي الوقت نفسه، فإن ترامب مستعد للنظر في إلغائها. إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا اتخذت موسكو خطوات تجاه واشنطن بشأن قضايا على الأجندة الدولية، مثل سوريا وأوكرانيا. وقال: "سأفكر في هذه المسألة إذا فعلوا شيئًا ما جيدًا لنا. من دون ذلك، لن أدرس، حتى، هذه المسألة".

تعليقا على ذلك، قال الباحث في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر شوميلين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بالعودة إلى المقطع الذي ركزت عليه جميع وسائل الإعلام العالمية، حين حول بوتين الكرة إلى ترامب، يبدو أن رئيس الولايات المتحدة ينقل الكرة إلى زميله الروسي. ويلمح: ابحثوا عن خيارات لسلوككم في سوريا وأوكرانيا، يمكن "بيعها" للكونغرس والجمهور الأمريكي كبادرة حسن نية من روسيا، تستحق حتى إلغاء جزئي للعقوبات".

وفي معرض حديثه عن تسوية الأزمة في سوريا، أشار شوميلين إلى استحالة حدوث اختراق من جانب روسيا في الوضع الحالي، ربما باستثناء التأثير على الرئيس بشار الأسد لتأجيل الهجوم على إدلب، أو حتى الانتقال إلى مفاوضات لحل مشكلة هذا الجيب المتمرد الذي تسيطر عليه تركيا. روسيا نفسها بغنى عن الانفجار في إدلب، لأنه محفوف بتفاقم جديد للعلاقات مع أنقرة.

وقال ضيف الصحيفة: "يبدو أن ترامب لديه رغبة في دعم دينامية في العلاقات مع روسيا، نشأت بعد هلسنكي. ولكن في الوقت نفسه، تم وضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها...ففيما قالوا في هلسنكي إن روسيا يمكنها ويجب أن تؤثر على إيران، أصبح من الواضح أنها لم تكن قادرة على القيام بذلك. وقال سفيرنا في إسرائيل بوضوح: موسكو لا تستطيع إجبار طهران على مغادرة سوريا".

وبالنسبة لأوكرانيا، وفقا لشوميلين، يمكن أن توضع في مركز جدول الأعمال مسألة نشر قوات الأمم المتحدة في شرق البلاد وتأثير موسكو على قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، للحيلولة دون التصعيد في منطقة النزاع.

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