إس 400 في تركيا خطر على الناتو

"زوغوانغ التركي"، عنوان مقال يفغيني بودوفكين، في صحيفة "أر بي كا"، حول تقديرات الخبراء لمخاطر تزويد تركيا بمنظومة إس-400 الروسية.

وجاء في المقال: يمكن لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 في تركيا أن تحمل مخاطر أمنية لحلف الناتو. جاء ذلك في تقرير خبيري مركز اسطنبول الاستقرائي المستقل لدراسات السياسة الاقتصادية والخارجية (EDAM) ، الباحث جان كساب أوغلو والدبلوماسي التركي السابق سنان أولغين. هذا المركز، واحد من أكثر المراكز تأثيراً في تركيا، وقد احتل الموقع الثامن عشر في الترتيب العالمي لدراسات القضايا الأمنية في جامعة بنسلفانيا في العام 2017.

ويشكل تهديدا إضافيا الاستخدام المتزامن لمنظومة إس-400 والمقاتلات إف-35، التي تأمل أنقرة في شرائها من الولايات المتحدة.

وقد أكدت أحقية هذه المخاوف لـ "آر بي كا"، محللة الشركة الأمريكية Teal Group Corporation، جويل جونسون، بقولها: "الولايات المتحدة، لن يعجبها الوضع الذي ستطير فيه طائرات F-35 التركية في منطقة عمليات إس-400، الأمر الذي سيسمح للأخصائيين الروس بتلقي معلومات حول كيفية الدفاع عن أنفسهم ضد هذا النموذج من المقاتلات".

ثمة صعوبة أخرى تتمثل في استحالة الاستخدام المشترك لمنظومة إس-400 مع أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، فوفقا لجونسون، "لتحقيق هذا التوافق، ينبغي الحصول إما على موافقة الخبراء الغربيين لتوفير شفرة المصدر لأنظمتهم للروس، أو موافقة الروس على توفير شفرة إس-400 ...".

ووفقا لخبير مركز "بير"، اللواء يفغيني بوجينسكي، سيكون على تركيا، على الأرجح، التخلي عن شراء إس-400. وهو يرى أن تكامل النظم الروسية مع نظام الدفاع الجوي للناتو "مسألة تقنية قابلة للحل، ولكنها صعبة تنظيميا"، فمن أجل ذلك، لا بد من الجمع بين البرمجيات وتمكين أنظمتنا من الدخول الى قلب نظام الدفاع الجوي الموحد للناتو. و"هذه ليست برمجيات فقط، إنما ورموز، ونظام تحديد الهوية" الخاص بها"... ولذلك، كانت إس- 400 أحد أسباب تعليق صفقة إف-35 ، كما يقول بوجينسكي في مقاله على موقع نادي "فالداي". وفي رأيه، من المستبعد أن تدخل تركيا في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، ما يضع عضويتها في التحالف تحت إشارة استفهام.

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