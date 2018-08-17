من يوقف أمريكا عند حدها

"محور الشر الشديد"، عنوان مقال موقّع باسم 3 صحفيين، في "كوميرسانت"، حول دور الضغوط الأمريكية على روسيا وتركيا وألمانيا، في التقارب بين هذه الدول، نحو تحالف غير معلن.

وجاء في مقال فلاديمير سولوفيوف (أنقرة) وسيرغي ستروكان وكيريل كريفوشييف (موسكو):

أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا وتركيا، وكذلك الرسوم التجارية ضد الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلى تقارب سياسي بين موسكو وأنقرة وبرلين. الثلاثاء، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزميله مولود جاويش أوغلو، في العاصمة التركية، عن فهم مشترك لجميع القضايا تقريبا (بما في ذلك سوريا) وانتقدا سياسة واشنطن، التي، كما يقولون، تخيف أوروبا كلها. وفي نهاية الأسبوع الجاري، سيجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة أنغيلا ميركل في ألمانيا، التي ساندت تركيا حين انهارت عملتها بسبب الصراع مع واشنطن. وفي سبتمبر، سيغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.

ويعتقد السفير (الروسي) لدى أنقرة، أليكسي يرخوف، بأن العقوبات الأمريكية حفزًت التقارب في المثلث الروسي-التركي-الأوروبي. فقال في مقابلة مع كوميرسانت: " السياق الحالي يحفز مثل هذه الاتصالات. الحياة الدولية لا تصبح أسهل، ما يعني أن علينا أن نلتقي ونتفاوض. هذا هو جوهر الدبلوماسية الدولية ".

كما لفت الخبراء الأتراك الانتباه إلى المصالح المشتركة لهذه "الترويكا"، لكنهم شكّوا في أن يكون هذا الاتحاد قوياً بما فيه الكفاية. فكما أكد لـ" كوميرسانت "وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش، "تعاون روسيا وتركيا وألمانيا، البلدان التي تعاني من السياسة الأمريكية أكثر من البلدان الأخرى في العالم،مهم. لكن الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع الولايات المتحدة ذات طبيعة مختلفة".

وأضاف مدير معهد " قرن تركيا الحادي والعشرون" في أنقرة، جاهد أرماغان ديليك أن قضايا الطاقة تقرب موسكو وأنقرة وبرلين. فقال: "لدى روسيا يدان: الأولى هي" السيل الشمالي"، والأخرى "التيار التركي". تسعى موسكو لإحاطة أوروبا بهذه الأنابيب، فيما ترى الولايات المتحدة في ذلك خسارتها لأوروبا. ومع ذلك، فلا تكفي الطاقة وحدها لتشكيل تحالف ضد الولايات المتحدة".

وأشار البروفيسور أنطون فيدياشن، من الجامعة الأمريكية بواشنطن، إلى أن "المقاومة المشتركة للسياسة الأمريكية، من جانب روسيا وألمانيا وتركيا والصين، يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية لكل من هذه الدول". ولكن من غير المستبعد، وفقا له، أن " يؤدي هذا النجاح نفسه على المدى القصير إلى جولة أشد من المواجهة" مع الولايات المتحدة، حيث سيستعر الصراع السياسي الداخلي مع اقتراب موعد انتخابات منتصف المدة في الكونغرس في نوفمبر القادم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة