تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول استعدادات الولايات المتحدة لخوض معركة مع روسيا في شمال الأطلسي.

وجاء في المقال: يستعد الأسطول الأمريكي لمواجهة روسيا في شمال الأطلسي. لقد أدلى قائد القوات البحرية الأمريكية، الأميرال جون ريتشاردسون بهذا التصريح، مشيرا إلى أن نشاط الغواصات الروسية في هذه المنطقة بلغ مؤخرا أقصاه على مدى 25 سنة.

في الوقت نفسه، ظهرت فكرة "معركة المحيط الأطلسي" المرتقبة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد. ففي العام 2016، قال الأميرال جيمس ج. فوغو، قائد القوات البحرية في أوروبا، إن جهود روسيا لإنشاء أسطول حديث تعني أن الولايات المتحدة دخلت "المعركة الرابعة من أجل الأطلسي".

وفي الصدد، قال نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول فاليري زابارينكو: "لم يقل الأميرالات الأمريكيون في إطار أي نزاع عسكري يتصورون المعركة الرابعة من أجل الأطلسي".

ووفقا لزابارينكو، فإن المعركة من أجل الأطلسي نفسه، كشيء معزول عن المسار العام للمواجهة المسلحة الافتراضية بين الولايات المتحدة وروسيا، لا يمكن أن تقوم. يجب النظر إليها كمرحلة من نزاع واسع النطاق بين موسكو وواشنطن.

من الواضح أن زابارينكو يعتقد أن الحرب الافتراضية بين الولايات المتحدة وروسيا لا يمكن أن تكون إلا عالمية النطاق، وطويلة الأمد، وتقوم على تحالفات. فوفقا له، هذه الحرب سوف تشهد استخداما واسع النطاق لجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والأسلحة النووية.

ولا يبقى سوى تدقيق ما إذا كان الأميرال جيمس جي فوغو والأميرال ريتشاردسون على استعداد للقتال من أجل الأطلسي على وجه التحديد وفقا لهذه الشروط. كما يقول القائد الروسي، ويضيف: " إذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى الأمريكيين التوقف عن الحديث حول هذا الموضوع..".

ويشاركه الرأي، الرئيس السابق لمديرية العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة، الفريق أول نيقولاي مويسييف. فهو يعتقد أن السيناريوهات التي يتحدث عنها الأميرالات الأمريكيون تتسم بالخفة، ولا تأخذ بالاعتبار تلك العواقب الكارثية التي قد تترب على صراع مسلح بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال: " القوات البحرية الروسية وجدت وما زالت موجودة وسوف تبقى في المناطق الحساسة من المحيط العالمي".

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