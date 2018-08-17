ماذا فعلت أمريكا لكي لا تفقد ماء وجهها مع روسيا

"لا يوجد مال للثقة"، عنوان مقال فيكتور ليتوفكين في "إزفستيا"، حول إغفال الميزانية العسكرية الأمريكية الأضخم في التاريخ بند تمويل معاهدة السماء المفتوحة.

وجاء في المقال: وقّع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ميزانية عسكرية قياسية في تاريخ البلاد (716 مليار دولار)، والمثير للدهشة أنهم لم يخصصوا مالاً في الميزانية لضمان تنفيذ معاهدة السماء المفتوحة. زد على ذلك، فالوثيقة تنص صراحة على أن الولايات المتحدة تجمّد التعاون مع روسيا بموجب هذه المعاهدة بحجة فشل موسكو في الوفاء بالتزاماتها. لكن روسيا لم تتخل أبدا عن التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. فما هو السبب الحقيقي لعدم استعداد الولايات المتحدة للامتثال لأحكام المعاهدة؟

الحقيقة هي أن أنظمة مراقبة المواقع الأرضية الأمريكية كانت قديمة العهد ولا تلبي المتطلبات الحديثة. وهي أضعف بكثير من الأنظمة الروسية المزودة بها طائراتنا. لم يسمح لنا الأمريكيون بالتحليق بأحدث أنظمة المراقبة، في محاولة لإثبات أننا ننتهك معايير معاهدة السماء المفتوحة. ولكن، عندما أجرت لجنة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عملية التفتيش، تبين لها أننا نلتزم تماما بالمعايير المطلوبة.

وبما أن الأمريكيين، الذين يعتبرون دولتهم الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، غير قادرين على صنع مثل هذه الأنظمة، فإنهم يرفضون أن نطير فوق أراضيهم. عرضنا وضع أجهزتنا على طائراتهم حتى يتمكنوا أيضا من مراقبة أراضينا. ولكن بالنسبة لهم أن يطيروا بأجهزتنا على طائراتهم، يعني فقدانا لماء الوجه. بالطبع، لم يوافقوا. والآن قرروا التوقف عن التعاون معنا في إطار هذه الاتفاقية.

إنما ينبغي فهم معنى معاهدة السماء المفتوحة وروح ونص هذه الوثيقة. هذه معاهدة ثقة. وهي تشمل التحقق من الأنشطة العسكرية والمرافق العسكرية في أراضي الدول (الأعضاء فيها). إلا أن مثل هذه الإجراءات تثبت أننا منفتحون على بعضنا البعض، وواثقون من أننا لا نستعد لأي أعمال سيئة، ولا لضربات ضد بعضنا البعض. بيد أن الأمريكيين ليسوا مؤهلين للوثوق بنا، ولإظهار أننا نستطيع أن نثق بهم.

إن تجميد التعاون في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة هو في الحقيقة تجميد للثقة بين بلدينا.

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