تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول المخاوف الأمريكية الجدية من واقع عالمي جديد يمكن أن يؤسسه تعاون برلين مع موسكو.

وجاء في المقال: تنتظر الولايات المتحدة بفارغ الصبر اجتماع بوتين وميركل، الذي سيعقد في 18 سبتمبر في برلين. لطالما كان الأمريكيون خائفين من توحيد الموارد الروسية والتكنولوجيا الألمانية. جاء ذلك في مقابلة لصحيفة فرانكفورتر الغماينه مع زعيمة حزب "اليسار" الألماني، النائب في البوندستاغ، سارة فاغنكنشت.

وفقا لفاغنكنشت، تتناقض العلاقات السيئة مع روسيا مع مصالح أوروبا. ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة تطوير تعاون مثمر مع موسكو.

وفي الصدد، قال رئيس مجموعة الخبرة "مشروع القرم"، إيغور ريابوف :

الولايات المتحدة لا تتخوف فقط من التقارب في مجال الطاقة بين روسيا وأوروبا، فهي تعمل على مدى تاريخها ضد تقاربهما من حيث المبدأ.

وفي الإجابة عن سؤال: وفقا لفاغنكنشت، تتعارض (العلاقات السيئة) مع المصالح الأوروبية في القضايا الأكثر أهمية، وليس فقط القضايا الاقتصادية؟ يقول:

تكمن ميزة ترامب في أنه، بفضل شخصيته، أزّم جدول أعمال مشاكل العالم كله، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المباشرة للولايات المتحدة. في السابق، كانت المصالح الأمريكية مموهة بأحلام زائفة خادعة، أغرت النخب الأوروبية. الآن، لا يوجد خداع، والأوروبيون يرون تلاشي الأوهام. أدعوكم للانتباه إلى درجة هدوء عملاء نفوذ أمريكا الرئيسيين في أوروبا - مسؤولي الاتحاد الأوروبي. لقد تم خداعهم أيضًا. فشكليا، لديهم الكثير من السلطة، أما واقعيا فلا شيء.

أمّا المحاضر في قسم الدراسات الإقليمية الأجنبية والسياسة الخارجية بالجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية، فاديم تروخاتشيف، فيرى أن تحالف الموارد الروسية مع التقنيات الألمانية في حال تحقيقه، سيمنح الجانبين سلسلة الإنتاج المفقودة، وسوق مبيعات كبيرة، وفرصة للضغط على المنافسين، وقبل الجميع الأمريكيين.

وفي الإجابة عن سؤال: ما الذي يعيق تطور التعاون بين روسيا وألمانيا اليوم؟ يقول:

النفوذ الأمريكي والأحكام الألمانية المسبقة ضد روسيا. يرانا الألمان خصوما حتى دون إيحاء من ما وراء المحيط.

من الضروري أن يرى الألمان تهديدات أخرى تفوق تلك الروسية المزعومة. على سبيل المثال، في الإسلاميين في أوروبا أو المشاركة في الحروب الأمريكية التي لا نهاية لها والتي لا معنى لها، الساخنة منها والباردة.

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