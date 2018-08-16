يضربون الروس لإسقاط ترامب

"مراقب عقوبات"، عنوان مقال في "إزفستيا"، يستعرض رأي الاقتصادي الشهير ميخائيل خازن، حول تبعات العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وخبرة موسكو في التعامل معها.

وجاء في المقال: كشف الكونغرس الأمريكي عن عقوبات وشيكة جديدة ضد روسيا. بعضها يكرر عقوبات سبق أن طبقت ضد الاتحاد السوفياتي (قيود على توريد المعدات العالية التقنية، في المقام الأول في مجال إنتاج النفط)، وبعضها جديد نسبيا. هناك شائعات حول قيود على ديون روسيا الخارجية. وبناء على ذلك، يظهر عديد الأسئلة: ما هو السبب الحقيقي للعقوبات، وما هي العواقب التي يمكن أن تحدث، وبماذا تستطيع روسيا أن ترد؟

بالنسبة للسؤال الأول، يبدو لي أن السبب الرئيس هو الصراع داخل النخبة الأمريكية. لأول مرة منذ عدة عقود، تم اختيار رئيس هذا البلد من مجموعات التمويل البديلة لمجموعات النخبة، وقد بدأت الأخيرة محاربته بنشاط.

وقد تم اختيار "التهديد الروسي" لأنه، على ما يبدو، الخيار الوحيد لسحب الثقة من الرئيس ترامب (وفقط في حال نجاح الممولين في الانتخابات النصفية في مطلع نوفمبر من هذا العام)، وورقة "التدخل" الروسي في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وكلما كان التفاعل بين ترامب وبوتين أكثر نجاحًا، كلما كانت هذه السيرورة أكثر عدوانية. في الوقت نفسه، لا يمكن لترامب وقفها. فإذا ما حاول القيام بذلك، فسيقدّم دليلاً غير مباشر على أنه شارك في "المؤامرات الروسية". لذلك، فمن المرجح أن يتم التصديق على الجزء الأول من العقوبات. أما بخصوص الثانية وما بعدها، فينبغي الانتظار لمعرفة ما سيحدث.

الجزء الأول من العقوبات، يشبه إلى حد كبير العقوبات التي سبق أن فرضت على الاتحاد السوفييتي. نعرف كيف نتعامل معها، بشكل عام، ولن تسبب مشاكل جدية.

يمكن أن تنشأ صعوبات إذا بدأت الولايات المتحدة في تقييد التعامل مع الدين القومي الروسي. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن لدينا فائضاً في الميزانية وأننا نتعامل في سوق الديون فقط حتى نتمكن من "تلمّسها" باستمرار. نظريا، يمكننا أن نترك هذا السوق تماما، فقط المستثمرين الأمريكيين سيتكبدون الخسائر، لأن الأوراق المالية الروسية، على عكس الأوراق المالية في العديد من البلدان الأخرى، لها عائد ايجابي حقيقي.

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