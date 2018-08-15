أردوغان يقود حملة لتهميش الدولار

"أردوغان تحدث عن الشاعرية: ما ينتظر روسيا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا"، عنوان مقال "موسكوفسكي كومسوموليتس" حول جدوى التحول إلى العملات المحلية في التجارة البينية.

وجاء في المقال: تسببت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وتركيا في حرب تجارية وأدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية. في هذا الصدد، قال رئيس البلاد رجب طيب أردوغان إن تركيا سوف تسعى إلى التحول إلى الحسابات بـ"العملة المحلية" مع روسيا والشركاء الرئيسيين الآخرين.

يخطب أردوغان بالحشود بنشاط، ويحث المواطنين على تغيير العملة الأجنبية إلى الليرة، من أجل إنقاذ الاقتصاد. ومن بين التدابير لمواجهة الأزمة، أعلن عن التحول إلى التداول بالعملات المحلية مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا والصين وإيران.

تعليقا على ذلك، رأى المحلل في مجموعة "فينام"، أليكسي كورنييف، أن روسيا تكسب من ذلك، فقال، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "الحسابات المباشرة بالعملات الوطنية مع تركيا، ومع الدول الأخرى، ستلقى اهتماما لدى العديد من الشركات الروسية. أولاً، لأن ذلك يقلل من تكاليف الإجراءات الخاصة بأطراف المعاملة: تقوم مباشرةً بتحويل عملة إلى أخرى من دون مرحلة وسيطة من التحويل إلى دولار؛ ثانياً، في ظروف العقوبات، من المحتمل أن تواجه الشركات - الروسية والتركية على السواء- صعوبات في حساب الدولارات؛ ثالثًا، والأهم من ذلك، يتم تقليل مخاطر سعر الصرف. أسعار صرف العملات يمكن أن تتغير بسرعة، والمثال الواضح على ذلك انخفاض قيمة الليرة التركية، في حين تمتد عقود التوريد أحيانا لفترات طويلة جدا. في مثل هذه الظروف، قد يكون من المفيد الاحتفاظ بالمبلغ اللازم من عملة الشريك وعدم التخوف من الخسارة نتيجة التقلبات الحادة في سعر الصرف، بما في ذلك تقلبات الدولار مقابل عملات أطراف الصفقة".

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