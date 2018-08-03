قريبا "سوبر أوبك" في أسواق الذهب الأسود

"سوبر أوبك تخرج إلى سوق النفط العالمية"، عنوان مقال نيقولاي ماكييف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الدور المرتقب للمنظمة الجديدة ورغبة روسيا في إملاء شروطها عليها.

وجاء في المقال: في الأول من يناير 2019، يمكن أن تعمل في سوق الطاقة العالمية بنية مؤثرة جديدة هي "سوبر أوبك". هذه التسمية، أطلقها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، معلقا على سياسة العقوبات.

يُتوقع أن تنضم أذربيجان وكازخستان والمكسيك والبرازيل إلى المنظمة الجديدة إلى جانب الأعضاء البارزين في "أوبك" و"أوبك+". والسؤال المركزي ليس عن قائمة الأعضاء، إنما عن الحاجة المبدئية إلى هذه البنية الدولية الجديدة. يستند مؤيدو الفكرة إلى أن منظمة أوبك لم تعد قادرة على التحكم بسياسة الأسعار في سوق الذهب الأسود العالمية.

إلى ذلك، فليس كل الخبراء على ثقة في ضرورة تأسيس المنظمة الجديدة. فوفقا لنائب مدير قسم التحليل في "الباري"، نتاليا ميلتشاكوفا، بيّن التاريخ أن أوبك ليست في وضع يسمح لها بالتحكم في الأسعار، فالأخيرة تتشكل بنتيجة العرض والطلب. يمكن أن تستجيب "سوبر أوبك" لهبوط الأسعار، ولكن لن تكون قادرة على استعادة التوازن بين العرض والطلب.

في حين يعتقد المحلل المالي في FxPro ،ألكسندر كوبتسيكيفيتش، بأن زيادة عدد المشاركين، يمكن أن يعيد التأثير في القرارات السياسية كما كانت الحال من ثلاثة إلى أربعة عقود خلت. ويوافق رئيس قسم التحليل في Grand Capital ، سيرغي كوزلوفسكي، على أن "من شأن المنظمة الجديدة أن توحد أكبر مصدّري النفط، محمّلة إياهم التزامات. تمديد الاتفاق على مستوى "أوبك+" يوتّر السوق، ما ينعكس سلبا على الأسعار. وقد انخفضت بالفعل من 77-79 في يونيو إلى 72-74 دولارا للبرميل".

إلا أن استقرار المنظمة الجديدة تحت إشارة استفهام. فـ ميلتشاكوفا تحذر من أن "إيران إذا انضمت إلى سوبر أوبك وهي تحت تهديدات العقوبات الأمريكية، أو فنزويلا وليبيا ونيجيريا، التي وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية ستعاني من اضطرابات في التصدير، فستعاني المنظمة الجديدة من خلافات داخلية". ومن شأن ضم أعضاء جدد أن يخفض الأسعار إلى مستوى 55 أو يرفعها إلى 90 دولارا للبرميل. ولذلك فمن شأن الممارسة وحدها أن تبين التأثير الذي يمكن أن تحدثه المنظمة الجديدة.

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