يطلبون ود طالبان.. في قطر

"الولايات المتحدة تريد الحيلولة دون الجنوح باتجاه روسيا"، عنوان مقال إيغور سوبوتين في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عمل واشنطن على احتكار قنوات التواصل مع مقاتلي طالبان.

وجاء في المقال: ثمّنت حركة طالبان إيجابيا حصيلة المفاوضات مع سلطات الولايات المتحدة التي جرت الأسبوع الماضي في قطر. وقد تحدث ممثل المقاتلين المشارك في اللقاء عن أن الحوار جرى في "جو ودي".

وفي الصدد، قال مدير مركز دراسة أفغانستان المعاصرة، عمر نصّار، معلقا على شائعات حول تغيير الاستراتيجية الأمريكية: "لعل ذلك لا يتعدى أن يكون استمرارية لتلك السياسة أو تلك التذبذبات التي تلاحظ دائما في سياسة الولايات المتحدة. في البداية يلجؤون إلى تعزيز الخيار العسكري، ثم في فترة انتقالية يحدث استرخاء، ويتم التركيز على العملية التفاوضية. ثم يعود كل شيء إلى وضعه السابق. إذا نظرنا إلى سياسة الولايات المتحدة في السنوات الـ10-15 الأخيرة، يمكن استنتاج أن كل شيء يتكرر، دون تغير في الدينامية... يخيل إليّ أن الولايات المتحدة أدركت أن سياسة القوة فشلت، لذلك يراهنون من جديد على العملية التفاوضية. ومن جهة أخرى، ستقود المفاوضات المباشرة إلى أن طالبان ستتواصل بدرجة أقل مع البلدان الأخرى، وعلى وجه التحديد بلدان المنطقة".

ولا يستبعد نصار أن تنعكس بداية المفاوضات على نوعية التواصل بين الجانب الروسي و"طالبان"، فيقول: "لعل ذلك أحد أهداف الولايات المتحدة، أي عدم السماح بتقارب طالبان مع بلدان المنطقة.. وعلى وجه التحديد الصين وروسيا. ففي العامين الأخيرين كثرت الأحاديث عن تقارب بين روسيا وطالبان، ولم تُخف الولايات المتحدة أن ذلك يقلقها.

ويرى ضيف الصحيفة أن قيادة طالبان تستخدم تواصلها مع اللاعبين الإقليميين كأداة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدي شكوكه في موثوقية الأخبار عن تقارب بين طالبان وموسكو، فيقول: "من وجهة نظري، كل الاتصالات التي يجري الحديث عنها بين طالبان وروسيا مضخّمة".

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