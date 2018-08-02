"الصين لا تطيقنا": يقترحون على ترامب اتحادا مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "غازيتا رو" مقالا يدور حول نصيحة كيسنجر لترامب بعقد صداقة بين الولايات المتحدة وروسيا ضد الصين.

وجاء في المقال: التقى الدبلوماسي الأمريكي الأسطوري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، مراراً مع دونالد ترامب ونصحه بالتعاون مع روسيا لمواجهة الصين المتنامية القوة، أي استخدام الاستراتيجية التي طورها في السبعينيات لاحتواء الاتحاد السوفييتي.

وفقا لمدير البرامج في نادي "فالداي" تيموفي بورداتشيف، فإن رغبة كيسنجر في إعادة استخدام التكتيكات التي طورت في الستينيات أمر مفهوم، ولكن من المستحيل تنفيذ هذا المخطط في الواقع الحالي، فقال: ""هذا هو أعظم إنجاز له في حياته العلمية والسياسية، وهو واثق من أن ذلك يمكن أن يعمل في ظروف جديدة. لكنني أعتقد أن الظروف التاريخية قد تغيرت كثيراً...على الرغم من وجود بعض المخاوف لدى روسيا بشأن الصين، فإن أهمية العلاقات مع بكين كبيرة لدرجة أن مثل هذه الخيارات غير ممكنة ".

ترامب نفسه، تحدث عن الحاجة إلى توحيد القوى مع روسيا لاحتواء الصين، بينما كان لا يزال مرشحًا لرئاسة الولايات المتحدة، في صيف العام 2016. فقد قال في مهرجان FreedomFest في لاس فيغاس: "الصين لا تطيقنا، الكل يكرهنا، إلى جانب أنهم يكسبون من ورائنا. لطالما سمعت أن أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلدنا هو التقارب بين روسيا والصين. نحن قربناهما بأنفسنا. إنه أمر فظيع لبلدنا، جعلناهما صديقتين. أعتقد حقا أنني سأتفق مع روسيا".

الآن، ينطلق كيسنجر من فرضية أن من الأفضل عدم محاولة محاربة المنافسين على جبهتين، إنما التركيز على اتجاه واحد، كما يرى الكسندر لومانوف، كبير الباحثين في معهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية. ومع ذلك، فليس لدى واشنطن ما تقدمه لروسيا، بحيث تفاضل موسكو بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف لومانوف: "في حينه، عرضت الولايات المتحدة على ماو تسي تونغ التكنولوجيا العسكرية للخروج من العزلة. الآن، مثل هذا الأمر غير واقعي.. يصعب تصور أن تصبح أمريكا الآن أداة لدفع عملية التحديث التقني والعسكري لروسيا..".

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