أردوغان يهدد أمريكا

"لا غاز ولا قس ولا مقاتلات"، عنوان مقال سيرغي ستروكان، في "كوميرسانت"، حول إصرار أردوغان على عدم التنازل لأمريكا في أي من الملفات.

وجاء في المقال: وضع الرئيس التركي أردوغان الولايات المتحدة أمام تحد مفتوح، مهددا بأن واشنطن تخاطر، في حال فرضت عقوبات، بفقدان " شريك قوي ومخلص مثل تركيا"، ولمّح إلى أنه غير مستعد لتقديم تنازلات بشأن أي من القضايا المثيرة للجدل. وأعلن عزمه على رفع دعوى قضائية في محكمة التحكيم الدولية إذا لم تتسلم أنقرة مقاتلات إف 35، ورفض مطالب الإفراج عن القس الأمريكي المعتقل، أندرو برونسون، المتهم بالمساعدة والتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.

وثمة نقطة أخرى غير سارة بالنسبة لواشنطن هي تصريح أردوغان، الذي نشرته وكالة الأناضول التركية في 29 يوليو، بأن تركيا على الرغم من علاقات التحالف مع الولايات المتحدة، لن تنضم إلى العقوبات الأمريكية ضد طهران ولن تتخلى عن مصادر الطاقة الإيرانية. فقال: "قلت لأوباما وكررت لترامب أن تركيا تشتري الغاز من إيران. إذا توقفت عن شرائه، من الذي سيزود تركيا بالغاز؟".

على خلفية فتور العلاقات مع الولايات المتحدة... تراهن أنقرة على مراكز قوة بديلة وتحاول إحياء الحوار مع شركاء الولايات المتحدة البارزين في أوروبا الغربية. فقد أشارت صحيفة بيلد الألمانية، مستندة إلى مصادر في حكومتي البلدين، إلى الزيارة الرسمية المزمعة التي سيقوم بها رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا في نهاية سبتمبر... ووفقا لوسائل الإعلام التركية، يمكن لقادة روسيا وألمانيا وفرنسا (وتركيا)، قبل ذلك بوقت قصير، أن يجتمعوا في أنقرة في صيغة رباعية لمناقشة التسوية السورية.

بالإضافة إلى ذلك، كان الزعيم التركي قد دافع، في قمة بريكس الأخيرة، عن تفعيل تعاون تركيا مع الاقتصادات الخمسة الرائدة في العالم غير الغربي. كما دعا إلى اتصالات أوثق بين بريكس ومنظمة التعاون الإسلامي.

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