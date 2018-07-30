كرمى لعيون أمريكا أوروبا تضحي بالغاز الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا سيدوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول موافقة بروكسل على شراء كمية أكبر من الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، تجنبا لحرب واشنطن التجارية ضد أوروبا.

وجاء في المقال: علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الحرب التجارية التي اندلعت بين أمريكا وأوروبا، حيث أُبرمت "صفقة جديدة" أرادها الرئيس الأمريكي. فالاتحاد الأوروبي، وفقا لدونالد ترامب، يريد بالفعل استيراد المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة.

وفي الصدد، قال كبير خبراء الصندوق الوطني لأمن الطاقة، المحاضر في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ، إيغور يوشكوف:

في أحسن الأحوال، سيتفق الأوروبيون والأمريكيون على بناء محطات غير ضرورية للغاز الطبيعي المسال. كثيرون في أوروبا يتوهمون أنه إذا تم بناء محطة، فإن الغاز المسال الرخيص سيأتي على الفور إلى البلاد.

لكن الممارسة تظهر أن توافر البنية التحتية لا يضمن انخفاض أسعار الغاز. لذلك، فمحطات الغاز الطبيعي المسال المبنية، بصرف النظر عن عددها، لن تمنح الأمريكيين ميزة تنافسية. علاوة على ذلك، يمكن للموردين الأميركيين اختيار السوق لمادتهم الخام. وعندما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأمريكا الجنوبية أعلى، فإنهم، بطبيعة الحال، سيرسلون منتجاتهم إلى هناك. لهذا السبب، لا يأتي الغاز الطبيعي الأمريكي المسال إلى أوروبا، ذلك أن الأسعار في هذا السوق ليست مرتفعة بما يكفي للتنافس مع الأسواق الآسيوية والأمريكية الجنوبية.

لكن الأمريكيين قدموا كثيرا من الطلبات لبناء مصانع للغاز الطبيعي المسال، وإذا تم تنفيذها كلها، فستكون هناك حاجة لبيع المنتج في مكان ما. والسؤال المطروح هو كيف يمكن جعل إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا مربحة بالنسبة للأميركيين. الجواب بسيط: هم بحاجة إلى رفع الأسعار في أوروبا.

وهنا تبدأ الحكاية كلها حول "السيل الشمالي 2". فإذا ما ألغيت جميع خطوط أنابيب الغاز الالتفافية حول أوكرانيا، سيكون هناك طريق عبور واحد فقط يمر عبر أراضيها. وبالتالي، من يتحكم بأوكرانيا، يتحكم بأحجام إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، ويمكن أن "يقلصها". ولذلك، يقف الأمريكيون بهذا الشكل ضد "السيل الشمالي 2".

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