إسرائيل ترفض مقترحات موسكو حول سوريا

"زيارة إسرائيل بلا أمل في النجاح"، عنوان لقاء "بوليت رو مع الباحث السياسي "أليكسي مالاشينكو، حول رفض تل أبيب المقترحات الروسية بشأن الوجود الإيراني في سوريا.

وجاء في المقال: رفضت إسرائيل المقترحات الروسية حول سوريا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادرها الخاصة في إسرائيل. الزيارة الطارئة لوزير الخارجية الروسي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إلى إسرائيل ومفاوضاتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول مسألة القوات الموالية لإيران في سوريا، لم تأت بنتيجة.

وفي الصدد، سألت "بوليت رو" مدير الأبحاث في معهد حوار الحضارات، أليكسي مالاشينكو، فقال للصحيفة:

"بالطبع، لم ينته دور روسيا كمفاوض مع الاجتماع الذي عقد في القدس. سوف تستمر المفاوضات، لأن إسرائيل نفسها، على الرغم من الضمانات الأمريكية، لا تستطيع الاستغناء عن الضمانات الروسية. أمر آخر، هو أن نتنياهو بالغ في التوقعات. كان يعتقد أن هذا لن يكون حلا وسطا، بل ضمانة كاملة لأمن إسرائيل، وبشروطها.

وهنا تظهر مشكلة، لأن موسكو في هذه الحالة تلعب على العديد من "رقع الشطرنج" معا، وليس دائمًا بنجاح. وفي هذه الحالة، تلعب أيضاً مع إسرائيل، ومع إيران. لا يمكن لموسكو التخلي عن التعاون مع إيران، كما لا يمكنها ترك إسرائيل تحت رحمة القدر. هذا وضع صعب للغاية، ولا يمكن حله بسفرة واحدة من لافروف.

وفي هذه الظروف، لا أرى مخرجا، ولا أعرف كيف سيستمر كل هذا. بشكل عام، رأيي (وربما أكون مخطئاً) هو: على المدى الطويل، سوف تسود الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل. على الرغم من أن هذا، بالطبع، سينعكس على العلاقات الروسية الإيرانية وعلى أشياء أخرى كثيرة.

في الواقع، لا تستطيع روسيا الاختيار في هذا الوضع... تحدثنا عن إيران وإسرائيل، لكن هناك تركيا أيضا، وهناك بشار الأسد نفسه، وهناك أمريكا... ولذلك، فليس هناك ما يدعو إلى التفكير في أن رحلة لافروف مع غيراسيموف ستغير شيئاً..

وآخر شيء يمكنني قوله هو، لا سمح الله، إذا وقعت استفزازات خطيرة، وهي دائما تحصل: إسقاط طائرة من دون طيار، قصف، هجوم حزب الله. إذا حدث شيء خطير، فإن روسيا ستكون في وضع صعب للغاية، وستكون مسؤولة عن كل شيء. وضع الأمريكيين أبسط: هم ضد إيران، موقفهم واضح. موقف روسيا غير واضح ".

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