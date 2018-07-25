إسرائيل تستهدف روسيا بإسقاطها الطائرة السورية

تحت العنوان أعلاه، كتب زاؤور كاراييف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول دلالات استهداف إسرائيل للطائرة السورية في سماء محمية بالدفاعات الجوية الروسية.

وجاء في المقال: قامت طائرة سورية باختراق المجال الجوي للجولان المحتل بعمق كيلومترين، ولذلك تم إسقاطها، وفقا للجيش الإسرائيلي.

من المثير للاهتمام أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف. وصلا إلى إسرائيل في اليوم نفسه، والتقيا مع بنيامين نتنياهو. لقد ناقشوا المسألة السورية، أي الوجود الإيراني. وكتبت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الفشل في التوصل إلى اتفاق، فهناك اختلاف في جميع النقاط تقريبا. وكما لو أن جيش الدفاع الإسرائيلي، لتأكيد هذه الافتراضات، قام بإسقاط الطائرة السورية. على ما يبدو، قررت إسرائيل أن تثبت، بما في ذلك لروسيا، أنها لن تكتفي بالتهديد.

وفي الصدد، قال الخبير التركي إندير عمريق، لـ"سفوبودنايا بريسا":

لا توجد أسباب جدية للقول بأن إيران الحديثة تقوم في سوريا بمهمة تدمير إسرائيل. في الواقع، هي بغنى عن ذلك الآن. فهي في سوريا تحاول إنقاذ بشار الأسد منذ ما يقرب من ثماني سنوات. هذا لا علاقة له بإسرائيل.

إذن، لماذا إسرائيل مبدئية في موقفها من الوجود الإيراني؟

هناك عدة أسباب لذلك. أحدها سياسي داخلي. ومع ذلك، تمكن النظام (السوري) من السيطرة على الجنوب الغربي، الذي كانت تسيطر عليه جزئيا تل أبيب. إنما الآن، يتحكم الجيش الروسي بالوضع هناك. وهكذا يبدو أن روسيا تطرد إسرائيل من سوريا، فيما تسمح لإيران بالبقاء. في مثل هذه الحالة، لا يمكن لنتنياهو أن يمرغ وجهه. لذلك، فهو يحاول الآن التأثير على الوضع عبر روسيا. هذا أحد الأسباب، والآخر هو الحيطة. لقد حققت إيران الكثير في العقود الأخيرة، وفي يوم ما قد ترغب في المزيد. لذلك يحاول نتنياهو الآن أن يفعل كل شيء كي لا تكون هناك مشاكل مع النفوذ الإيراني المتنامي، حتى بعد مرور عشر سنوات.

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