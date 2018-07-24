روسيا تدفع ثمن حروب الآخرين

"الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة: لماذا روسيا ستدفع الثمن"، عنوان مقال إيرينا بادماييفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن انعكاس حرب واشنطن وبكين على اقتصاد روسيا.

وجاء في المقال: انتقد صندوق النقد الدولي سياسة دونالد ترامب الاقتصادية. وفقا لرئيسة الصندوق كريستين لاغارد، فإن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي سوف تؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن الحرب لا ترحم أحدا، والتجارة ليست استثناء. فسوف تؤثر المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم على البلدان الأخرى.

وقد حذر السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، قائلا: "إذا تعمق الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فستكون هناك عواقب سلبية على روسيا لا محالة".

ووفقا له، فإن روسيا بين العشرة الأوائل من شركاء الصين التجاريين. فيما الصين، بالنسبة لروسيا، الشريك الأول. وقال: "أي مكاسب من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لن تكون قابلة للمقارنة مع الخسائر التي قد تنجم، على سبيل المثال، من انخفاض الطلب على الواردات الروسية، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي للصين".

بالمقابل، تلاحظ عضوة غرفة التجارة والصناعة الروسية، آنا فوفك، أن بإمكان روسيا استخدام الحرب التجارية الصينية الأمريكية لمصلحتها. على سبيل المثال، زيادة الإمدادات الغذائية إلى الصين. إلا أن ذلك محفوف بخطر زيادة ضغط الصادرات الصينية في السوق الروسية. فـ"البضائع الصينية في روسيا تشكل كتلة كبيرة للغاية. في العام الماضي، قدمت الصين حوالي 21.5 ٪ من جميع الواردات. للأسف، لم يعمل برنامج الاستغناء عن الواردات في روسيا. فلا تزال الصناعة التحويلية تعتمد على المواد الخام والمعدات المستوردة. والصين المورّد الأول هنا. والزيادة الإضافية في الواردات من الصين غير مرغوب فيها.. الفرص الجديدة لتنمية العلاقات التجارية مع الصين يمكن أن تؤدي إلى أن تغمر الصين السوق المحلية بمنتجاتها".

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني، تحت ضغط الولايات المتحدة، إلى انخفاض الطلب على النفط.. ونتيجة لذلك، ستنخفض أسعاره، وستفقد الخزينة الروسية مليارات الروبلات.

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