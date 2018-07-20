الولايات المتحدة تقترح على روسيا الاتحاد ضد إيران والصين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول شكوك بمحاولات ترامب كسب بوتين إلى جانبه في حروب الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: حاولت الولايات المتحدة شد روسيا إلى جانبها في المواجهة مع إيران والصين. يمكن افتراض ذلك من المحادثات التي جرت في هلسنكي، الاثنين، بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. خلال الكلمات الترحيبية، أوضح الزعيمان جدول أعمال القمة التاريخية، الذي، كما هو متوقع، عكس جميع "النقاط الحساسة" في العالم. ومع ذلك، حشر سيد البيت الأبيض موضوع الصين فيه.

قال ترامب، ردا على تحيات بوتين: "لدينا عدد كبير من الموضوعات التي نحتاج إلى مناقشتها، موضوعات مثيرة للاهتمام للغاية، بدءاً بقضايا مثل التجارة، والمسائل العسكرية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالصين، والسياسة النووية. دعونا نتحدث عن صديقنا المشترك (رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ)". وأضاف الزعيم الأمريكي أنه يرى "فرصة عظيمة" لتحسين العلاقات الثنائية (مع روسيا).

وفي الصدد، قال مدير مركز كارنيغي بموسكو، دميتري ترينين: "أعتقد أن ترامب حدد لنفسه منذ فترة طويلة أن الصين هي التحدي الرئيس للولايات المتحدة، وليس فقط في التجارة، إنما وفي المجال الجيوسياسي. إذا نظرنا إلى الأمور بهذه الطريقة، فينبغي النظر إلى روسيا كشريك محتمل مهم. ومع ذلك، لا أعتقد أن ترامب سيمضي بعيدا في هذا المنحى. لا أستطيع حتى أن أتخيل أن تدخل روسيا في أي اتفاقات أو مناقشات مع الولايات المتحدة حول كيفية كبح الصين أو السيطرة على صعودها".

في الوقت نفسه، يعتقد ترينين أن حجة ترامب يمكن أن تكون على الشكل التالي: "لصعود الصين تأثير كبير على الوضع العالمي، وربما، في المقام الأول، على روسيا. ألا يوجد شيء هنا يمكننا مناقشته من أجل العمل معا بطريقة أو بأخرى وعدم السماح بانحرافات كبيرة؟".

ومن جهته، رئيس مكتب المونيتور بموسكو، مكسيم سوتشكوف، قال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لدي انطباع أن دونالد ترامب جاء الى القمة باهتمام يقارب الصفر بموضوع سوريا وأوكرانيا، و"التدخل الروسي " والحد من التسلح. هذا كله، بطبيعة الحال، سوف يناقش. ولكن، على ما يبدو جاء ترامب مشحونا بـ"الموضوع الصيني"، وأي "صفقة مع بوتين"، حتى لو كانت، من صنع خيال الرئيس الأمريكي، مرتبطة بالقدرة على اقناع روسيا بالوقوف الى جانب أمريكا في جدال قوتي القرن الواحد والعشرين العظميين، يراها ترامب مثالية. أو، على الأقل، ضمان "حياد" موسكو".

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