روسيا ذاهبة إلى ليبيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت أونلاين" مقالا يناقش ما نشرته صحيفة أمريكية عن نوايا روسيا تعزيز وجودها العسكري في ليبيا.

وجاء في المقال: خلصت صحيفة واشنطن تايمز، استنادا إلى معلومات من وكالة الاستخبارات الأمريكية، إلى أن روسيا بصدد توسيع وجودها العسكري في الخارج، من سوريا إلى ليبيا.

الحليف الرئيس لروسيا ووجودها العسكري في ليبيا هو خليفة حفتر، الذي تسيطر القوات المسلحة التي يرأسها (الجيش الوطني الليبي) على الجزء الشرقي من البلاد. في موسكو، وفقا للصحيفة الأمريكية، تم اتخاذ القرار بالفعل. فقبل بضعة أشهر، قال رئيس فريق الاتصال حول ليبيا في وزارة الخارجية الروسية والدوما، ليف دينغوف، في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية، إن حفتر طلب من وزارة الدفاع الروسية بناء قاعدة عسكرية روسية في شرق ليبيا. في الوقت نفسه، شدد دينغوف، آنذاك (فبراير 2018) على أن الكرملين لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة.

وعلق رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد، فيكتور بونداريف، على الشائعات حول اهتمام روسيا ببناء قواعد عسكرية في ليبيا ومصر. فقال، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن موسكو ليس لديها نية لبناء قواعد في هذه الدول، مضيفًا أن موقف روسيا من قضية القواعد العسكرية في الخارج "عقلاني ومتوازن". كيف ينبغي فهم هذه الكلمات، لم يفسر السيناتور، ولذلك يمكن استنتاج أن مصالح روسيا ونواياها يمكن أن تتغير في أي وقت، في حال وقوع بعض الأحداث المهمة في ليبيا.

الخيار الآن، عند المشير خليفة حفتر، الذي لا يخفي هدفه: توحيد ليبيا بأكملها تحت سلطته. وهو يمثل مجلس نواب ليبيا (البرلمان) في طبرق، المناهض للغرب.

ميل حفتر إلى موسكو يعود أيضا لدراسته في الاتحاد السوفييتي. فقد زار مرارا البلاد ويتحدث اللغة الروسية. يعتقد العديد من علماء السياسة الغربيين أن واشنطن، إذا كانت لا تريد أن تسيطر موسكو على ليبيا وأن لا تحولها إلى سوريا ثانية، فهي بحاجة ملحّة إلى تغيير الاستراتيجية والتكتيكات والبدء في دعم حفتر. على أية حال، سيكون على خليفة حفتر اختيار الطريق الذي ستسير فيه ليبيا. في هذه المرحلة، يميل بوضوح نحو الخيار "الشرقي"، بدلالة المعلومات عن ظهور وشيك لقاعدة عسكرية روسية في شرق البلاد.

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