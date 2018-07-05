الجفاف يخون إيران

تحت العنوان أعلاه، كتبت أنجيليكا باسيسيني، في صحيفة "آر بي كا"، حول موجة الاحتجاجات التي تعم بعض المدن الإيرانية، وكونها ذات طابع اقتصادي إلى الآن، رغم خطورتها.

وجاء في المقال: بدأت أحدث موجة من الاضطرابات التي اجتاحت إيران، السبت 30 يونيو، في مدينتي عبادان وخرمشهر (وكلاهما في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد). وكان سببها نقص مياه الشرب وسط جفاف يعم المنطقة. وبسبب الاحتجاجات، تم إغلاق السوق المركزي في طهران - البازار الكبير- واثنين من مراكز التسوق الرئيسية الأخرى. احتج أصحاب المحال التجارية أمام البرلمان بسبب ضعف العملة الوطنية ونمو التضخم. بشكل عام، لم تنحسر احتجاجات الآلاف في مختلف مدن إيران منذ ديسمبر من العام الماضي.

وفي الصدد، قالت يوليا سفيشنيكوفا، الباحثة في المدرسة العليا للاقتصاد، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي سبّبها في البداية تدهور الوضع الاقتصادي قد تتحول إلى احتجاجات سياسية. ووفقا لها، تجد طهران صعوبة متزايدة في استخدام الخطاب المعادي لأمريكا لتفسير الوضع الصعب في البلاد.

أما الخبير بجامعة شهيد بهشتي (طهران)، حميد رضا عزيزي، فيرى أن تدهور الوضع في إيران سببه عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في مواجهة الموجة الجديدة من الضغوط الاقتصادية الأمريكية. ويعتقد أن الإدارة الاقتصادية غير الفعالة أدت إلى تفاقم الوضع، وأن الاحتجاجات ذات طبيعة اقتصادية في معظمها، وليست سياسية.

فيما ترى سفيشنيكوفا أن الرئيس الإيراني روحاني قد يخضع لمساءلة وشيكة. يتم الترويج لفكره عزل الرئيس من قبل الجناح المحافظ في المؤسسة السياسية. عارض المحافظون في البداية سياسة "الاعتدال" في شخص روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف، الذي ذهب إلى التقارب مع الغرب ووقع على الاتفاقية النووية. ووفقا لسفيشنيكوفا، يحاول المحافظون تفسير الأزمة في البلاد بالعقوبات الأمريكية، التي لم يتمكن ظريف وروحاني من مواجهتها.

إلا أن عزيزي يرى أن روحاني غير مهدد بالعزل. ووفقا له، فإن فكرة بعض معارضي الرئيس الحالي لا تحظى بتأييد واسع. في الوقت نفسه، وفقا لعزيزي، وعد روحاني باستبدال الفريق الاقتصادي في إدارته. وإذا كان الجناح المحافظ يحاول الاستفادة من الأزمة الحالية، فإنما لتعزيز مواقعه في الانتخابات المقبلة.

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