في إعادة انتخاب أردوغان اختبار للكرملين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعرض مشاريع روسيا الاقتصادية والجيوسياسية في الشرق الأوسط للخطر، نتيجة مطامح أردوغان.

وجاء في المقال: في تعليقهم على فوز أردوغان، أظهر الساسة الروس تفاؤلاً غير مبرر. وكتب قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد على صفحته في فيسبوك "أعتقد أن القليل سيتغير في العلاقات مع روسيا بعد الانتخابات".

بينما في أوساط الخبرة التركية، يلاحظون أن التغييرات في السياسة الخارجية للجمهورية ممكنة، وقد تكون غير سارة بالنسبة لروسيا. الباحث السياسي كريم هاس، قال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لا يمكن استبعاد أن تتعرض مشاريع موسكو الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط للخطر.. مقدار المخاطرة بالنسبة لروسيا يتعمق ويتسع، لأن موسكو مشاركة عن كثب في العلاقات التركية الغربية، وبطبيعة الحال، في اللعبة في الشرق الأوسط الكبير. على جدول الأعمال، أيضا، دعم النخبة السياسية في تركيا لبعض جماعات المعارضة في سوريا والمنطقة.. أعتقد أن كلا البلدين ينتظران اختبارات جدية قادمة". بعض المحللين الروس يتفقون أيضا مع هذه الأطروحة.

وهكذا، فمدير مركز الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية الابتكارية، خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمونوف، قال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "سيعتمد الكثير على درجة تطبيع العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. بعد ذلك، قد تكون هناك بعض التغييرات، ولا سيما في المسألة السورية. تركيا قد تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء فضاء موحد للمعارضة، شمالي وشمال شرقي سوريا. بطبيعة الحال، ستقوم تركيا بتنسيق هذه القضية في إطار حوار مع القيادة الأمريكية، وليس ضمن إطار أستانا مع روسيا وإيران.. يعتمد الأمر على مدى إيجاد أردوغان وترامب لغة مشتركة. عاجلا أم آجلا، يجب حل هذه المسألة. من ناحية أخرى، لا يجوز الضغط على تركيا: فهي لا تزال عضوا في الناتو ولاعبا رئيسيا في المنطقة. وعاجلا أم آجلا، سوف تبدأ الولايات المتحدة باستعادة العلاقات معها بشكل كامل".

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