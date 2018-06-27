روسيا تحمي مدنها بغطاء الكتروني

تحت عنوان "بطولة العالم-2018: الكرملين حمى روسيا بغطاء"، كتب أندريه بولونين، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تغطية سماء المدن الكبرى في روسيا بنظام يحميها من الأهداف المنخفضة الارتفاع.

وجاء في المقال: تم إنشاء حقل راداري مناوب على ارتفاعات منخفضة فوق جميع المدن الكبرى في روسيا. وهو قادر على اكتشاف الأهداف سريعة التحليق في اللحظة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار. أعلن ذلك، في 23 يونيو، قائد سلاح الإشارة بالقوات الفضائية العسكرية، اللواء أندريه كوبان.

وما الحاجة إلى تغطية أكبر مدن روسيا برادارات تعمل على ارتفاعات منخفضة، فهل تجاوزنا الولايات المتحدة في كثافة السيطرة على الوضع الجوي والفضائي على أراضي البلاد ومداخلها؟

للإجابة عن هذا السؤال، التقت "سفوبودنايا بريسا" العقيد الاحتياطي، العضو في مجلس الخبراء التابع للجنة العسكرية الصناعية بروسيا، فيكتور موراكوفسكي، فقال لصحيفة:

عشية أولمبياد سوتشي 2014، كانت المهمة رقم واحد هي ضمان أمن ذلك الحدث الكبير وأماكن تجمع عدد كبير من الناس. بما في ذلك، من الطائرات بلا طيار. نجحنا في وضع هذا النظام الأمني في الأولمبياد، ثم بدأنا في تطويره. بدأنا بنشره في المدن حيث تم التخطيط لمباريات كأس العالم 2018، ثم، عمليا، في جميع المدن الرئيسية في روسيا.

هل يحمون المدن في الولايات المتحدة بمنظومات مشابهة؟

لا يحمي الأمريكيون المدن، إنما المرافق العسكرية والمؤسسات الرئيسية. على سبيل المثال، يتم إغلاق السماء فوق البنتاغون بوسائل مشابهة. وتقوم بالشيء نفسه كبريات الشركات الأمريكية: فهي تضع الحماية على مكاتبها ومواقعها.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد الاحتياطي فيكتور ليتوفكين، للصحيفة:

لدى الولايات المتحدة، نظام دفاع جوي غير مطور نسبياً للدفاع عن أراضيها، ولا تحمي المدن من الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض، فهي لا تحتاج إلى ذلك من حيث المبدأ: أمريكا وراء محيطين وتحدها دول صديقة. دعوني أذكّركم بأن نظاما مشابها للدفاع الصاروخي موجود في الولايات المتحدة فقط على الساحل الغربي، حيث يحاول الأمريكيون الدفاع عن أنفسهم ضد الصواريخ الصينية والروسية.

الأمر في روسيا مختلف. حولنا الكثير من الدول تمتلك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى. ناهيكم بوجود كتلة حلف الناتو العدوانية على حدودنا، التي تستهدف طائرتها وصواريخها بلدنا...كما تستهدفها صواريخ توماهوك الأمريكية، المنشورة على السفن التي تدخل البحر الأسود، ويمكن أن ينشروها... في رومانيا وبولندا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة