الولايات المتحدة تتحول إلى دركي منشطات

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في فزغلياد، حول رغبة الولايات المتحدة في معاقبة متعاطي المنشطات الأجانب، قضائيا، وفق قانون أمريكي جديد يجري تشريعه.

وجاء في المقال: يريدون في الولايات المتحدة الحصول على إمكانية الملاحقة القانونية للرياضيين الأجانب المتهمين بتعاطي المخدرات في المسابقات الدولية. وقد قُدّم مشروع القانون الخاص بهذا الشأن، هذا الأسبوع، إلى الكونغرس الأمريكي، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

سوف يمارس القضاء الأمريكي الحق بملاحقة الرياضيين المنتهكين، كما تقول الوثيقة، في حال تجاوز عدد المشاركين في المسابقة الدولية ثلاث دول أو ثلاثة رياضيين أو شركتين ممولتين من الولايات المتحدة. وهذا يعني أن جميع المسابقات الدولية الكبرى ستخضع للملاحقة الأمريكية ..

المحكومون بالقانون الجديد، سيخضعون للسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى مليون دولار. كما أن المسؤولية تشمل ليس فقط تعاطي المنشطات إنما وإنتاجها وتداولها... ومن مسوغات مشروع القانون هو أن الولايات المتحدة تساهم أكثر من أي دولة أخرى في ميزانية (وادا)، ما يصل إلى 2.3 مليون دولار.

ماذا سيعني ذلك عمليا؟

في الإجابة عن السؤال، يقول دميتري أبزالوف، رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية: " ذلك سيعني أن كل مسابقة رياضية كبيرة خارج أراضي الولايات المتحدة سوف تخضع لهذا القانون الأمريكي. أي أنهم، عمليا، سوف يرفعون قضايا، متجاوزين المحكمة الرياضية العالمية". وأضاف أن أهمية قرارات المؤسسات الرياضية العالمية ستصبح من الدرجة الثانية بالنسبة الولايات المتحدة.

ولفت أبزالوف إلى المشاكل التي يمكن أن تنجم عن عدم حق الولايات المتحدة بالحصول على عينات اللاعبين كما تحصل عليه "وادا". وهكذا، يمكن للكونغرس الأمريكي أن يمنح القضاة صلاحيات مسيسة واسعة جدا، وقال: "سيضطر الرياضيون إلى إثبات براءتهم خارج البلاد، وليس في محكمة دولية إنما أمريكية".

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