تركيا تبحث عن منقذ في أوراسيا

"الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يصبح بديلا عن الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتركيا"، عنوان لقاء "أوراسيا إكسبرت" مع خبير تركي حول آفاق انضمام أنقرة إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وجاء في اللقاء مع كبير الباحثين في مركز أنقرة السياسي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة سليمان ديميريل، أوميت ألبيرين، في الإجابة عن سؤال: هل ستبذل تركيا جهودا كبيرة بعد الانتخابات للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون؟

قبل بضع سنوات، أوقف البرلمان الأوروبي عملية التفاوض على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة. ثم قال أردوغان إن تركيا قد وجدت شريكًا جديدًا هو منظمة شنغهاي، وسوف تأخذ مكانها في هذه المنظمة. في الواقع، بدأ اهتمام تركيا بالمنظمة حتى قبل ذلك، ففي 6-7 يونيو 2012، في قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في بكين، حصلت تركيا على صفة شريك في حوار المنظمة.

تريد تركيا تطوير التعاون مع هذه المنظمة في سياق العلاقات مع آسيا. وكما تعلمون، خلال العام الماضي، توسعت المنظمة، حيث تم منح الهند وباكستان عضوية كاملة فيها بعد فترة طويلة من الانتظار. وترغب كل من تركيا ومنظمة شانغهاي للتعاون في تعزيز علاقاتهما الثنائية. وبالتالي، عندما تصبح الظروف مواتية، ستصبح تركيا دولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون.

ينبغي النظر إلى العلاقات بين تركيا ومنظمة شانغهاي للتعاون كتعاون إضافي وليست بديلا عن الناتو والاتحاد الأوروبي. لدى منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي هياكل وأهداف مختلفة. حلف الناتو منظمة عسكرية، والاتحاد الأوروبي منظمة فوق وطنية، ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة تضامن.

كيف تنظر تركيا إلى التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؟

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يهدف إلى أن يصبح تحالفًا فوق وطني مثل الاتحاد الأوروبي. هناك حرية في حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بين الدول الأعضاء. في هذا السياق، يمكن أن يصبح هذا الاتحاد بديلاً لتركيا عن الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس عن منظمة شنغهاي للتعاون.

في العام 2015، كانت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مكثفة بشكل خاص. كان من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بحلول نهاية العام 2017، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. يمثل التعاون في التجارة والأعمال أولوية لكلا الجانبين. في المستقبل، يمكن أن تصبح العلاقات بين تركيا وهذا الاتحاد أعمق، ولكن الكثير سيعتمد على مدى إكمال كل طرف للآخر ومدى قوة العلاقات الروسية التركية.

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