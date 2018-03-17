ترامب يعدّ لبوتين حرب نجوم

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بولونين، في "سفوبودنايا بريسا"، عن تفكير واشنطن بتشكيل قوات فضائية.

وجاء في المقال: تحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن إمكانية إنشاء قوات فضاء في أمريكا، يوم 13 مارس، خلال خطاب أمام مشاة البحرية في قاعدة ميرامار الجوية في كاليفورنيا.

تقوم أمريكا بالفعل بتطوير منظومات فضائية هجومية ودفاعية. ففي نوفمبر 2017، صرح قائد قيادة القوات الجوية الأمريكية الجنرال جون ريموند، لمجلة Popular Mechanics ، بأن سلاح الجو الأمريكي سوف يحصل بحلول العام 2030 على أسطول فضاء لتحديد التهديدات المحتملة وردعها، وإذا لزم الأمر، سيتم تعطيل أجهزة العدو الفضائية.

حول هذا الموضوع، التقت "سفوبودنايا بريسا"، خبير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، سيرغي يرماكوف، فقال للصحيفة:

هذه المرة، الخطاب الصارم للزعيم الأميركي يأتي كمحاولة للرد على خطاب فلاديمير بوتين. يوضح دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال قوية ولديها إمكانيات عسكرية كبيرة في جميع المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، يعبّر ترامب عن وجهة نظر مجموعة معينة من العسكريين الأمريكيين الذين يعتقدون أن الوقت قد حان لعسكرة الفضاء.

وروسيا مضطرة للرد على مبادرة ترامب بطريقة ما؟

أكد الرئيس بوتين في خطابه أن لا معنى للعب في مثل هذه الألعاب مع روسيا. فلدى روسيا إمكانات عسكرية وتقنية، توفر حماية فعالة لمصالحنا الوطنية.

أعتقد أن الأمريكيين يفهمون هذا جيداً. لذلك، فلا أعتقد أن البنتاغون يقوم الآن برعاية خطط لصراعات مسلحة حقيقية في المدار.. الحديث يدور عن الزيادة المقررة في مجمل الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة. في الوقت الحالي، يعمل البنتاغون على تطوير مفهوم جديد- تدريب القوات المسلحة على العمليات القتالية الفعالة في وقت واحد في العديد من البيئات (الأرضية والبحرية والجوية). الفضاء في حل هذه المشكلة يلعب دورا مفصليا.

علينا، من جانبنا، الرد على نشاط البنتاغون بهدوء. نحتاج إلى إجراء تقييم مناسب للتقدم الذي يمكن أن تحققه القوات المسلحة الأمريكية، وليس الانخراط في مشاريع من نمط قوات الفضاء التي أعلن عنها ترامب بصوت عال، والبحث عن ردود غير متناظرة على التهديدات الأمريكية.

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