هل تتحد الكوريتان؟

"الكوريتان: رماد النار الأولمبية"، عنوان مقال أندريه بيستريتسكي، في "إزفيستيا"، عن الأسباب التي تحول دول اتحاد الكوريتين في المستقبل القريب رغم تقاربهما.

وجاء في المقال: بعد انتهاء الألعاب الأولمبية وبعض مظاهر التقارب الواضحة بين كوريا الشمالية والجنوبية، توصل بعض المراقبين إلى أن اتحاد البلدين ممكن. بل في مستقبل قريب. إلا أن ذلك ، في رأيي، بعيد الاحتمال.

وقبل كل شيء، لأن طرق الكوريتين تباينت بشكل كبير. ومن وجهة نظر معينة، كان الاتحاد أكثر إمكانية منذ حوالي 30 عاما، عندما لم يكن الفرق في مستوى الحياة وأسلوبها صارخا إلى هذه الدرجة.

والحقيقة، أن كوريا الجنوبية الحالية تتحول إلى دولة من نمط جديد تماما.. في كوريا الجنوبية، يظهر باضطراد شعب جديد، نظرته إلى العالم كوسموبوليتية ويرى نفسه جزءا من العولمة الاقتصادية والسياسية، وحتى الاجتماعية. لكوريا الجنوبية الحديثة قواسم مشتركة مع سنغافورة أو حتى تايوان أكثر مما مع كوريا الشمالية.

ويضيف المقال: في كوريا الشمالية، تم تحويل السكان في مسار مختلف تمامًا. وولّد هذا التحول مجتمعًا موحدًا حول نظام قيم مختلف تمامًا. من الصعب حتى تخيّل ما سيحصل في حال حدوث أي توحيد، فمن غير الواضح على الإطلاق ما هي القيم ونماذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤديها مثل هذا الدولة التي تضم جميع الكوريين.

ولا مفر من مواجهة مسألة النخب وضعها ومستقبلها. إلا أنني سمعت من أحد كبار القادة الكوريين الجنوبيين أن كوريا الجنوبية غنية إلى درجة أنها قادرة على "شراء" النخبة الكورية الشمالية. حسنا، المال قوة كبيرة، ولكنه لا يتحول مباشرة إلى سلطة.

أخيراً، وهذه ليست مسألة قليلة الشأن، لم يعش الكوريون مستقلين في المائة سنة الماضية. فحتى العام 1945، كانوا تحت الحكم الياباني، وبعدها خضعت كلتا الكوريتين لرعاية القوى العظمى. كوريا الشمالية، للاتحاد السوفياتي، وفي وقت لاحق، لروسيا والصين؛ والجنوبية، للولايات المتحدة. وحتى الآن، تلعب القوات الأمريكية دورًا مهمًا ليس فقط في الحفاظ على القدرة الدفاعية لكوريا الجنوبية، إنما وفي تشكيل طريقة الحياة ونماذج السلوك اليومي.

وينتهي المقال إلى النتيجة التالية: في ظل الوضع الجيواستراتيجي الحالي، من غير المرجح أن تقوم هذه القوى العظمى ببذل جهد إضافي لإنشاء كوريا موحدة. بل يُرجَّح العكس.

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