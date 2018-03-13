ترامب كان البادئ.. والبادئ أظلم

تحت عنوان "ترامب كان البادئ"، كتبت آنا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، عن توقيع ترامب على قانون رفع الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألومنيوم، والخطوات الجوابية المحتملة.

وجاء في المقال: وقّع دونالد ترامب، كما كان متوقعا، قانونا بشأن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألومنيوم، حسب تقارير بلومبرغ. وقد أعلن موردو منتجات الصلب أنهم لن يتركوا الأمر دون اهتمام وسيبحثون قيودا جوابية...

وأضاف المقال: لن تطبق الرسوم الجمركية الجديدة على المكسيك وكندا، في حال توصلت إلى اتفاق تجارة حرة جديدة يرضي واشنطن.

وفي الصدد، نقلت "إكسبرت أونلاين" عن مارك غويهمان، الخبير والمحلل في مجموعة TeleTrade Group ، أن الولايات المتحدة فرضت من جانب واحد رسوما لم تكن موجودة من قبل. وإذا أراد أحد تجنبها، فإنه يُدعى إلى حوار... لتقديم تنازلات للأمريكيين... ولا يزال هناك خطر محتمل بالنسبة للاقتصاد العالمي في خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.6 ٪ إلى 2.8 ٪ بسبب "الحروب التجارية".

وأما بالنسبة لروسيا، فإن السلبيات يمكن أن تظهر في المرحلة التالية، كما يعتقد مارك غويهمان: أولاً، الخسائر المباشرة الناجمة عن زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم، والتي توردها روسيا للولايات المتحدة؛ ثانيا، زيادة الصادرات من الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى ستؤدي إلى اشتداد المنافسة في هذه الأسواق وانخفاض الأسعار؛ وثالثاً، سيؤدي تطور "الحروب التجارية" إلى خفض وتائر نمو الاقتصاد العالمي. سيؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب على المواد الخام بشكل عام، وعلى مصادر الطاقة، ما سينعكس سلبا على روسيا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا الوضع وزيادة المخاطر ستؤثر سلبًا على أسعار السوق للأصول الروسية، والتي تعتبر محفوفة بالمخاطر تقليديا.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم التحليل في Dominion، ستانيسلاف فيرنر، قوله: فيما يمكن الاختلاف حول شخصية دونالد ترامب، فلا مناص من الاعتراف بثباته في تنفيذ وعوده الانتخابية. وكرجل أعمال جيد يبحث عن لحظة مواتية من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. نأمل أن الرئيس الأمريكي يدرك تماما كيف يمكن أن تتطور الأحداث باتجاه مأساوي (فنمو الحمائية في التجارة العالمية يدخل العالم في ركود عظيم)، في حال لم تنجح تكتيكاته في "لتخويف" وحصوله على الرد المناسب.

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