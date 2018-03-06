خبير: إذا هوجمت روسيا فسيرى الناتو من الفضاء الثواني الأخيرة لوجود أمريكا

"خبير: العالم والولايات المتحدة يقفان آخر 3 سنوات على تسريبات عن تطوير روسيا أسلحة جديدة"، عنوان مقال ألكسندر بويكو في "كومسومولسكايا برافدا"، عن هشاشة الدرع الصاروخية الأمريكية.

وجاء في المقال: نشرت الولايات المتحدة ضد روسيا أكثر من 400 صاروخ ضمن الدرع الصاروخية. ولكن بفضل النقلة النوعية التي حققها العلماء الروس، باتت الدرع الأمريكية أشبه بسياج مهلهل.

ومنذ قيام روسيا بصنع أسلحة نووية قبل 73 عاما، تحاول الولايات المتحدة إقامة درع مضادة للصواريخ. من أجل أن تبقى بلا عقاب، كما في العام 1945 في هيروشيما وناغازاكي.

ويضيف المقال: وفقا لمصادرنا العسكرية - الدبلوماسية، نشرت الولايات المتحدة أكثر من 400 صاروخ موجه ضد روسيا. في كاليفورنيا وألاسكا، ظهرت 40 منظومة مضادة للصواريخ البعيدة المدى. و 180 من مضادات الصواريخ ستندارت -3 على سفن البحرية الأمريكية في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتم نشر العشرات من عناصر الدفاع الصاروخي على قواعد أمريكية في اليابان وإسبانيا ورومانيا.

وفي الصدد، قال مصدر دبلوماسي مطلع لـ"كومسومولسكايا برافدا":

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان العالم يعيش على تسريبات متعمدة عن تطوير روسيا لغواصات من دون طواقم مزودة برؤوس حربية نووية قوية قادرة على إغراق القارة الأمريكية. وما يمنع الجيش الأمريكي من رفع سيفه على روسيا هو أنه لا يستطيع تغطية دافعي الضرائب بدرع.

وفي السياق، يقول إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني":

إذا استخدم الناتو أي سلاح ضد روسيا، فسيتم شن ضربة شاملة على جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبعد ذلك سيفهم العالم، اي درع مضادة للصواريخ أقوى. إن عناصر الدفاع الصاروخي المنتشرة في الفضاء ستمكن أعضاء الناتو من رؤية الثواني الأخيرة من الوجود الأمريكي، بجميع الألوان.

ولكن 400 صاروخ ليست رقما سهلا لسلاحنا الجديد؟

هذا سياج صدئ. سيتم إخماد جميع قواعدهم وتجمعاتهم البحرية بأسلحتنا العالية الدقة فرط صوتية السرعة. نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذه الأسلحة. الصواريخ المضادة للصواريخ عديمة الفائدة ضد أسلحة سرعتها أكثر من 10 ماخ، ومداها غير محدود.

ولماذا تحدثنا عن جديدنا؟

هذه المنظومات دخلت الانتاج المتسلسل ووضعت في الخدمة، ولدينا في روسيا منظومات أسلحة واعدة أخرى.

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