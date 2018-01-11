تحذير: الجميع معرض للقتل من الجو

"الهجوم بالدرونات على حميميم دفع إلى التفكير بشكل جديد من الأعمال الإرهابية"، عنوان مقال أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن مخاوف استخدام الدرونات في عمليات إرهابية.

ينطلق المقال من أن وزارة الدفاع الروسية بإصدارها بيانا عن هجوم طائرات من دون طيار، على قاعدة حميميم الجوية والمركز اللوجستي للبحرية في طرطوس في وقت واحد، أوصلت، في الوقت نفسه، رسالة تقول: "لقد تمكن المسلحون من الوصول إلى التكنولوجيات التي تسمح باستخدام الطائرات من دون طيار في أي بلد في العالم".

وفي هذا الشأن، تحدثت الصحيفة مع العقيد الاحتياطي، عضو مجلس الخبراء التابع للجنة التقنية العسكرية بروسيا الاتحادية، ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، فيكتور موراكوفسكي، فقال:

هذا الخطر جدي بالفعل. ففي حين اعتدنا على رؤية أن الطائرة بلا طيار هي مروحية مع محرك كهربائي، إنما هي، في الواقع، لعبة يمكنك شراؤها.

وأضاف: حسنا، الآن، يوجد في كل سيارة جهاز ملاحة (جي بي إس- غلوناس) مع رقاقة استرشاد بالأقمار الصناعية، والجميع، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، يسافر بمساعدة هذا الملاح، فما هي المشكلة بوضع هذه الشريحة على الطائرات بلا طيار؟

وفي الإجابة عن السؤال الذي طرحه على نفسه، قال: في مكان بدء الحركة تحدد مثل هذه الإحداثيات على الجهاز بحيث يطير إلى المكان المستهدف... ويمكن تحميله بالوزن الممكن ... من السماد إلى القنابل الصغيرة، حسب الطلب.

وعن سؤال الصحيفة: كيف ترى المخرج؟ أجاب موراكوفسكي: شخصيا أرى مخرجا واحدا، هو خلق ظروف في البلد تجعل ممارسة الإرهاب بلا أفق إطلاقا ولا يمكن تسويغها بأي شيء.

ولكن، هذا طريق طويل جدا، فما الذي يمكن فعله الآن؟ هل إقرار نظام منع شمولي؟ عن هذا الاستدراك أجاب ضيف الصحيفة:

أؤكد لكم أنه لن يتحقق أي شيء من خلال الحظر المستمر. عندما نتحدث عن حمايتنا من مثل هذه الأشياء التي تحيط بنا بكثافة كبيرة – في وسائط النقل، وبعض الوسائل التقنية الأخرى- يمكننا أن ننجح فقط بالطريقة التي ذكرتها.

وفي الإجابة عن سؤال: ولكن لدينا جيش، ووسائط الدفاع الجوي يمكن أن تفيد هنا؟ قال موراكوفسكي:

لا يمكن حل هذه المشكلة بالوسائل العسكرية وحدها. ومن ناحية أخرى، لا يمكننا تزويد كل ساحة بمنظومات الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية. في أحسن الأحوال، نحن قادرون على تغطية أهم المواقع الاستراتيجية بهذه الوسائل. ولكن لا يمكننا حماية كل محطات الطاقة والسدود ومحطات السكك الحديدية والعديد من الأشياء الهامة الأخرى، والأهم من ذلك الناس، بهذه الطريقة.