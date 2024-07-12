المعمرة التي أطلق عليها لقب معلمة الحصار، وكانت وهبت 53 عامًا من حياتها للمدرسة وأنقذت أكثر من 600 طفل خلال حصار لينينغراد.

في 24 سبتمبر / أيلول من العام الماضي، بلغت المعلمة القدوة 103 أعوام. وكان فريق "قصارى القول" التقى الراحلة عند بلوغها العام الثاني بعد المئة.

كانت تتمتع بذاكرة مذهلة. وعلى مدار عدة ساعات تحدثت بالتفصيل عن أحداث الماضي، وسردت بدقة الحقائق والعناوين والأسماء. كانت تتحدث بوضوح و بإيجاز، وهذه هي بالضبط الطريقة التي قامت بها بتعليم التلاميذ في المدرسة لأكثر من نصف قرن.

أصبحت ناديجدا فاسيليفنا معلمة بالصدفة. ولدت في عائلة فقيرة كبيرة في مدينة خولم بمنطقة نوفغورود. توفي والدها مبكرا فقد جرى اغتياله على يد عصابات الثورة المضادة بعد وصول البلاشفة الى السلطة في روسيا عام 1917، وترك والدة نادية مع ثمانية أطفال. تم إرسالهم إلى دار الأيتام.

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بعد ذلك كانت ستذهب للعمل في القرية، لكن حياتها تغيرت بعد رحلة إلى أختها التي كانت تعيش في بريانسك. حصلت ناديجدا على وظيفة محاسب في إحدى المنظمات و قامت الموظفة النشطة بالعد بشكل مثالي، واستوعبت كل شيء بسرعة، وتم ملاحظتها، فأرسلت إلى دورات تدريبية متقدمة في لينينغراد.

تتحدث ناديجدا فاسيليفنا ببريق شبابي في عينيها عن قصة دخولها سلك التعليم.

عام 1940 غزت جيوش هتلر النازية أوروبا وفي صيف 1941، سمعت الكلمة الرهيبة "الحرب".

في 7 يوليو، تم استدعاء المدير إلى الخدمة العسكرية وترك ناديجدا نائبا له. كانت الفتاة التي أصبحت الآن مسؤولة عمليًا عن كل شيء تبلغ من العمر 21 عامًا.

"تم استدعائي إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بالمنطقة وأمرت بتعزيز المبنى وفقًا لقوانين زمن الحرب. أفرغوا العلية والأقبية، وأغلقوا النوافذ، وضعوا براميل من الرمل. وبعد مرور بعض الوقت كان من الضروري تجهيز ملجأ للقنابل. بدأت الغارات الرهيبة، وكانت القنابل تتساقط في كل مكان".

"كانت خمسة منازل على طول شارع سوفيتسكايا السادس ملحقة بنا، ولجأ جميع النساء والأطفال وجنود الدفاع المضاد للطائرات إلى قبو المدرسة". تتذكر معلمة الحصار.

في سبتمبر بدأ نظام بطاقات الطعام في المدينة. في البداية تم توزيع 400، 300، 250، ومن نوفمبر - 125 غرامًا من الخبز لكل فم جائع.

وانتشر الاسقربوط بين المحاصرين في مدينة لينينغراد وتساقط المئات كل يوم مثل أوراق الأشجار الذابلة.

إنها الحرب!

وكانت ناديجدا ستروغونوفا واحدة من أبرز علامات الصمود في المدينة البطلة.

وستتحدث لبقية حياتها في المدارس، وتخبر جيل الشباب عن مآثر المعلمين وتقرأ القصائد المؤثرة .

لسنوات عدة، كان حلمها هو أن يكون للمنزل الذي تم بناؤه ليحل محل المدرسة التي دمرها النازيون لوحة تذكارية بأسماء الضحايا. وفي المدينة الواقعة على نهر نيفا، خلدوا ذكرى جميع المعلمين الذين دافعوا عن مدينتهم على حساب حياتهم.

تزوجت بعد الحرب، لكن شهور الحصار الطويلة(872 يوما) قوضت صحة قرينها.

عام 1947، بعد تدريس حصتين في الرياضيات، سقط في مكتبه وتوفي بنوبة قلبية. وكانت في السابعة والعشرين من عمرها.

تُركت ناديجدا وحيدة مع ابنها البالغ من العمر أربعة أشهر بين ذراعيها ولم تتزوج مرة أخرى.

تمتعت ناديجدا ستروغونوفا بالنشاط والحيوية حتى النهاية. وبقدر استطاعتها، مارست رياضة الجمباز، وحلت الكلمات المتقاطعة، وكانت مهتمة بالابتكارات التعليمية الجديدة.

كتب لها الطلاب من جميع أنحاء البلاد.

وفي مايو الماضي، حصلت ناديجدا فاسيليفنا على لقب المواطن الفخري لسانت بطرسبرغ.

أصبحت ناديجدا فاسيليفنا أول مواطنة فخرية لسانت بطرسبرغ تحصل على اللقب بعد 100 عام.

واعتبرت التكريم وان جاء متاخرا وساما لجميع المعلمين الذين عملوا أثناء الحصار.

في 10 يوليو - عن عمر يناهز 104 أعوام - توفيت ناديجدا فاسيليفنا.

سلام مسافر

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