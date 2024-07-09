يرث كير ستارمر سياسة خارجية تتضمن حربين وعودة محتملة لترامب. وبعد هزيمة المحافظين يبدأ الجزء الصعب من اللعبة.

إن التحديات المحلية تبدو سيئة؛ فهناك أزمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والحكومات المحلية المفلسة، والبنية التحتية المتهالكة، والاقتصاد غير المستقر. لكن السياسة الخارجية تبدو أسوأ؛ فهناك الحرب في أوروبا، والصراع في الشرق الأوسط، والاحتكاك مع الصين، وعودة ترامب المحتملة. إنه الوقت الأكثر هشاشة وخطورة لجيل كامل.

سيبدأ العمل بقمتين، حيث سيستضيف الرئيس جو بايدن قادة الناتو في الفترة من 9 إلى 11 يوليو. وبعد فوزه القياسي، سيكون ستارمر في دائرة الضوء كرجل يرغب الجميع في مقابلته. وسوف تهيمن أوكرانيا على المناقشة بسبب تغير مسار الحرب، والمبادرة الآن تقع على عاتق موسكو. ولو لم يوافق الكونغرس الأمريكي مؤخرا على استئناف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، فربما كنا نشهد الآن هزيمة مريرة لأوكرانيا. ويعتقد الرئيس بوتين أنه قادر على الصمود أكثر من الغرب.

ويحتاج اجتماع الناتو هذا، الذي يلعب فيه ستارمر دوره، إلى إعادة تأكيد دعمه لأوكرانيا؛ ويتعين على الأوروبيين أن يلتزموا ببذل المزيد من الجهد؛ ويتعين على القادة أن يؤكدوا من جديد بشكل مقنع على أن حلف شمال الأطلسي سوف يستمر في مسيرته.

وبعد أسبوع، سيستضيف ستارمر قمة الجماعة السياسية الأوروبية، حيث سيجتمع 50 قائدا أوروبيا في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير. وخلف الكواليس، سوف يكون زعماء الاتحاد الأوروبي مهتمين بمعرفة ما يريده ستارمر منهم. فهل هو مجرد اتفاق بشأن التعاون في السياسة الخارجية، أو اتفاق لتقليل الضوابط على تجارة الأغذية الزراعية، أم سيكون هناك المزيد من الطموح؟

سوف يستجيب زعماء الاتحاد الأوروبي بحذر: فسيقولون: "أنتم أناس ألطف من أسلافكم (المحافظين)، ولكنكم لا تستطيعون الاختيار بعناية، وستكون لدينا مطالبنا، مثل حصص أكبر لمصايد الأسماك". ولا توجد انتصارات سهلة هنا.

وبعيدا عن القمم، هناك قائمة طويلة من المصاعب. فبدءا من الصراع في غزة، مع عدم وجود نهاية في الأفق، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون جدولا زمنيا يمتد حتى عام 2025، ويتزايد اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأحزاب اليمينية المتطرفة المعارضة لوقف إطلاق النار.

إن مقترحات السلام الأمريكية لا تكتسب الاهتمام، والمملكة المتحدة لديها القليل من النفوذ. لذا فإن خطر التصعيد الأوسع يظل قائما؛ وسوف يستمر الضرر الذي لحق بالعلاقات الغربية مع العالم العربي في التفاقم، كما سيستمر الضرر الاقتصادي، وخاصة ارتفاع تكاليف الشحن.

وفي أسفل القائمة توجد مجموعة من المشاكل المعقدة والمستعصية؛ من الحروب الأهلية في القرن الأفريقي وميانمار، والمجاعة الوشيكة في السودان، إلى العلاقة المتدهورة بين الغرب والجنوب العالمي، مثل العلاقات مع الصين.

إننا نحتاج إلى استراتيجية في التعامل مع الصين تسمح بممارسة الضغوط للحد من الممارسات التجارية غير العادلة، والوصول إلى الأسواق المربحة. وسوف يصبح تحقيق التوازن هذا أكثر صعوبة لأن أمريكا تنظر إلى الصين باعتبارها التحدي الأمني ​​والاقتصادي الوجودي في عصرنا، وسوف تتوقع الدعم من أوروبا.

وما سيحدث في أمريكا في الخامس من نوفمبر يخيم على كل هذا، بعد أن تزايدت فرص ترامب بعد أداء بايدن الكارثي في المناظرة والذي لا يمكن لأي حل سحري أن يبطله.

ورغم أن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، كان يبني قنوات للتواصل مع حاشية ترامب، لكن هناك أمورا صعبة مع ترامب مثل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس لتغير المناخ، وحرب الرسوم الجمركية مع أوروبا، وازدراء حلف شمال الأطلسي، والضغط على فولوديمير زيلينسكي للتنازل عن شرق أوكرانيا لبوتين. ويلعب كل هذا دورا في السؤال الوجودي لبريطانيا ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وهو ما هو مكان بريطانيا في العالم؟

لقد ألحقت الفوضى السياسية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية أضرارا جسيمة بسمعتنا. وسوف تساعدنا العلاقات السياسية والأمنية المعززة مع أوروبا في التغلب على عواصف الحرب في أوروبا الشرقية، والاضطرابات في الشرق الأوسط، والتوترات مع الصين، وربما التحدي المتمثل في أمريكا الأحادية. وكلما بدأنا مبكرا، كان ذلك أفضل.

المصدر: The Guardian