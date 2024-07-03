شارك مذيع قناة CNN، جيك تابر، في إدارة المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي، والتي اعتبرت على نطاق واسع ليلة كارثية بالنسبة لبايدن. ودعا الديمقراطيين والليبراليين في وسائل الإعلام إلى ضرورة تنحي بايدن واستبداله بمرشح آخر. أما بالنسبة للديمقراطيين الذين ما زالوا يدافعون عن بايدن، فقال تابر إنهم يتجاهلون بشكل مخادع علامات التدهور المرتبطة بعمر الرئيس.

وأشار تابر في مونولوج افتتاحي لأحد برامجه يوم الاثنين إلى أن "هناك نمطا واضحا للمسؤولين الديمقراطيين الذين يحاولون على ما يبدو إقناعكم، أيها الجمهور، بعدم تصديق ما رأيتموه وما سمعتموه بأعينكم وآذانكم ليلة الخميس".

بعد تشغيل مونتاج للحظات بايدن الأكثر انتقادا من المناظرة، قال تابر: "لقد حاول المسؤولون الديمقراطيون تدوير هذا بعدة طرق. فقالوا إن الرئيس بايدن أصيب بنزلة برد للتو، على غرار ما فعلوا مع باراك أوباما في عام 2012، حين كان صدئا وغاضبا بعض الشيء.

ومع ذلك، تابع قائلا: "خلف الكواليس، لا تخطئوا، فقد شهد معظم المسؤولين الديمقراطيين نفس المشهد الصادم الذي شاهدتموه، والصعوبة التي واجهها المرشح الديمقراطي المفترض، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، في التعبير عن أفكاره الأساسية خلال الانتخابات الرئاسية" في 90 دقيقة من المناقشة.

وانتقد تابر أولئك الديمقراطيين الذين يطلبون من الجمهور عدم تصديق حواسهم. ووعد بأن ذلك لن يحدث في برنامجه وقال إنه سيتحدث إلى أولئك "الأكثر استعدادا للتحدث بحرية وصدق وصراحة عن المرشح بدلا من التحدث لأولئك المقربين من بايدن ويديرون حملته الانتخابية، وهم كثر بكل أسف.

المصدر: فوكس نيوز