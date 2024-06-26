متى يمكن أن يتفاوض الغرب مع روسيا حول أوكرانيا وعلى ماذا؟

حول ذلك، نشرت "أوراسيا إكسبرت"، نص لقاء مع الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر:

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، 24 حزيران/ يونيو، إن مقترحات السلام الروسية للتسوية الأوكرانية لا تزال سارية؛ ولا يزال الغرب يُمنّينفسه بأمل فرض إنذار نهائي على روسيا وتحقيق هزيمتها الاستراتيجية.

في مقابلة مع أوراسيا إكسبرت، قال الباحث السياسي الألماني ورئيس الجمعية الأوراسية (برلين) ألكسندر راهر:

مفاوضات السلام ستبدأ، كما يبدو لي، بطلب من الصين نهاية العام 2024. ولن يصل الوضع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا. والأميركيون لا يريدون هذا. ومن دون أميركا، لن تدخل القوى الأوروبية في صراع مباشر مع الجيش الروسي.

سيتم التوصل إلى حل وسط: الأراضي الأوكرانية التي تعدّها روسيا اليوم جزءًا من أراضيها، والتي يسيطر عليها الجيش الروسي، ستتبع موسكو. وسوف تحصل أوكرانيا على تعويض من الغرب عن خسارة جزء من أراضيها بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس في حلف شمال الأطلسي. وسوف يخفف الغرب العقوبات ضد روسيا إذا وافقت موسكو على المشاركة في إنعاش اقتصاد أوكرانيا.

ما التأثير المحتمل لمفاوضات السلام بشأن أوكرانيا في نظام الأمن العالمي؟

سيواصل الغرب الاعتماد على القوة العالمية للولايات المتحدة وقوة حلف شمال الأطلسي؛ ويسعى الناتو إلى توسيع نفوذه في جنوب شرق آسيا؛ وستجد روسيا نفسها في مركز بناء هيكل أمني أوراسي جديد، وهو بدوره سوف يردع أوروبا والدول التابعة لأميركا في آسيا.

والسؤال المثير للاهتمام هو ما القوة العاتية التي ستظهر في إفريقيا والشرق الأوسط. قد تكون من الإسلام المتشدد، ولكن لا يمكن استبعاد المنافسة الجدية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة للسيطرة على هذه المنطقة.

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