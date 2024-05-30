حول استعدادات الناتو لتوجيه ضربة نووية إلى روسيا، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد":

قال مدير حرس الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، إن دول حلف شمال الأطلسي تتدرب بالقرب من حدود روسيا على توجيه ضربات نووية للبلاد، وذلك يتطلب من الجانب الروسي "اتخاذ الإجراءات المناسبة" لحماية الحدود وحراستها".

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور في العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف: "يبدو أن حلف شمال الأطلسي سلك طريق تصعيد الصراع.. بدأ كل شيء ببيان صدر عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي سمح للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية لشن ضربات على الأراضي الروسية".

وبعد ذلك، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية على أراضي أوكرانيا وخارجها يمكن أن تصبح هدفًا في الرد على مثل هذه الهجمات الأوكرانية. وبدأت وزارة الدفاع الروسية إجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".

وقال سيفكوف: "يمكن القول إن موسكو وضعت السياسيين الغربيين أمام خيارين: توسيع الصراع أو وقف التصعيد". وفي رأيه، الغرب اختار الأول. تشير عدة عوامل إلى ذلك. فأولاً، دعا ينس ستولتنبرغ إلى السماح لأوكرانيا بضرب روسيا. وهذا في الواقع إعلان عدوان صريح على بلادنا؛ ثانيا، أصبح حلف شمال الأطلسي أكثر نشاطا بالقرب من حدود روسيا ويتدرب على ضربات نووية".

وهناك سلسلة من هذه الأحداث تحمل خطر الانتقال إلى مرحلة من تصعيد الصراع وجعله خارج السيطرة عمليًا. وروسيا قادرة على الدفاع عن نفسها. فنحن "متفوقون بشكل كبير على العدو سواء من حيث حاملات الأسلحة النووية التكتيكية أو الذخيرة".

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