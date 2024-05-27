يقوم الغرب بتجنيد قراصنة لمهاجمة روسيا. حول ذلك، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

هدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا بردّ عسكري في حال وقوع هجوم إلكتروني كبير على إحدى دول الحلف. هذا ما قاله ستولتنبرغ في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست".

ويتهم الغرب روسيا باستمرار بالقيام بأعمال "خبيثة وهجينة" على أراضي الحلف، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني. كما هددها بالتصدي لمثل هذه الهجمات بشكل جماعي أكثر من مرة.

وفي الوقت نفسه، يقوم الغرب نفسه، بنشاطٍ، بتوظيف قراصنة لمهاجمة روسيا. وقد تحدثت عن ذلك في اجتماع لفريق العمل المفتوح التابع للأمم المتحدة المعني بقضايا الأمن في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ممثلة روسيا ايرينا تياجلوفا.

ووفقا لها، فإن الغرب لا يستأجر المتسللين فحسب، بل يشرك أيضا مستخدمي الإنترنت العاديين في جميع أنحاء العالم في الجرائم الإلكترونية.

وبحسب تياجلوفا، فإن راء الحديث المستمر عن "القراصنة الروس" يحاول الغرب إخفاء جرائمه المعلوماتية.

في المنتديات المتخصصة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يجري نشر "تعليمات مفصلة حول كيفية تنفيذ وتنسيق الهجمات الحاسوبية، وقوائم أهدافها، بما في ذلك وكالات حكومية محددة، ومرافق دعم الحياة، ووسائل الإعلام والهياكل المالية" في المجال العام.

وأضافت تياجلوفا: "أوكرانيا في هذا السيناريو، تلعب دور أرض الاختبار. الغرب يضخ موارد مالية كبيرة، ويقوم بتدريب الأفراد، ويقدم المساعدة التقنية في بناء إمكانات المعلومات والاتصالات الهجومية لنظام كييف. ليس من قبيل الصدفة أن كييف شاركت في أنشطة مركز تالين لتحالف الأمن السيبراني. بمعنى آخر، تم إدراجها في "الناتو السيبراني". لقد زاد عدد الهجمات السيبرانية على الهياكل الروسية بشكل كبير منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. كما تتعرض البنوك لهجمات إلكترونية".

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