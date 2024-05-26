تخفيف معاناة المدنيين في غزة هو الجزء السهل من الحرب

لا يستطيع الفلسطينيون الانتظار حتى يتم حل مشاكل "اليوم التالي" الصعبة. دايفيد إيغناتيوس – واشنطن بوست

شاهدت في مدينة غزة، في نوفمبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين يسيرون ببطء جنوباً من منازلهم المدمرة نحو ما وعدت إسرائيل بتقديم الغذاء والمأوى إليه في رفح.

وبعد أن أصبحت رفح هدفاً عسكرياً، فإن العديد من هؤلاء الفلسطينيين يتنقلون مرة أخرى هرباً من الصراع، وتكاد محنتهم تكون يائسة كما كانت من قبل. ويتعين على إسرائيل أن تفي بوعودها المتكررة لتوفير المساعدات الإنسانية الكافية، حتى لا تتحول المرحلة التالية من الحرب في غزة إلى مأساة أعمق.

إن مساعدة المدنيين ينبغي أن تكون الجزء السهل من هذا الصراع الرهيب. ولكن بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على القتال، لا تزال إمدادات الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات غير كافية على الإطلاق. ويقول عمال الإغاثة الدوليون إن إسرائيل ومصر تواصلان عرقلة تدفق المساعدات. وتشعر إدارة بايدن بحق بالقلق بشأن "اليوم التالي"، لكن المهمة الإنسانية المباشرة اليوم هي تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

يقول بوب كيتشن، نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لحالات الطوارئ، والذي يساعد في تنسيق مساعدات المجموعة في غزة: "هذه أزمة من صنع الإنسان، ويمكن أن يكون هناك حل من صنع الإنسان". أخبرني خلال مقابلة أجريت معه يوم الخميس كيف اضطر إلى سحب فريقه الطبي المكون من 13 شخصًا من رفح في 7 مايوعندما نفذت الأموال النقدية واقتربت الضربات الجوية الإسرائيلية كثيرًا. وكان فريق طبي آخر تابع للجنة الإنقاذ الدولية قد اضطر إلى ترك مستشفى في وسط غزة في شهر يناير.

المشكلة الأساسية، وفقاً لكيتشن وغيره من عمال الإغاثة الذين تحدثت معهم، هي أن الإمدادات المتاحة لا تزال لا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. وهناك كثير من التأخير عند المعابر ونقاط التفتيش ونقاط "فض الاشتباك". ولا تسمح إسرائيل بدخول سوى قدر ضئيل للغاية من الأموال إلى غزة.

وأصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريراً هذا الأسبوع يفيد بأن بعض الفلسطينيين يعيشون على 3% فقط من الحد الأدنى المعترف به دولياً لاستهلاك المياه اليومي. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن الإسهال وغيره من الأمراض المعدية المنقولة بالمياه تنتشر بين الأسر التي ليس لديها مياه نظيفة.

كما ذكر التقرير أن تسليم الإمدادات الصحية يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر، ويتشارك ما يصل إلى 600 شخص في بعض الأحيان في مرحاض واحد. وتحظى لجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها نيويورك، باحترام واسع النطاق بسبب أعمال الإغاثة العالمية التي تقوم بها.

وأصبح تدفق الإمدادات الآن أفضل مما كان عليه قبل بضعة أشهر، على الأقل على الورق. فمعبر إيريز عند الطرف الشمالي من غزة مفتوح، إلى جانب معبر آخر إلى الغرب عند زيكيم، ويمكن أن تتدفق الإمدادات إلى نقاط العبور هذه من ميناء أشدود الإسرائيلي.

وبدأ تشغيل الرصيف العائم والجسر الذي أنشأته الولايات المتحدة على الساحل الأوسط لقطاع غزة، ومعبر كرم أبو سالم عند الطرف الجنوبي الشرقي من غزة مفتوح، بما في ذلك أمام الشاحنات التجارية القادمة من الضفة الغربية - على الرغم من أن الشحنات إلى كرم أبو سالم تعطلت الأسبوع الماضي بسبب المتظاهرين الإسرائيليين اليمينيين.

وكانت مصر قد قامت بإغلاق معبر رفح بسبب التحركات العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على جانب غزة. ويتم دعم عدة مئات من الشاحنات بينما تتجادل إسرائيل ومصر حول السيطرة على الحدود. لكن الرئيس المصري وافق على فتح المعبر في وقت متأخر من يوم الجمعة بشكل مؤقت بعد مكالمة هاتفية من الرئيس بايدن، لذلك من المفترض أن يخفف ذلك الضغط.

والقلق الأكثر إثارة للخوف هو هروب ربما مليون فلسطيني هرباً من رفح ولكن دون أي مكان آمن أو محمي جيداً يذهبون إليه. وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وافقت على ما يبدو على ضغوط إدارة بايدن ضد هجوم واسع النطاق على رفح، إلا أن المدنيين الفلسطينيين المذعورين غادروا المدينة على أي حال. ويبدو أن إسرائيل عازمة على القيام بعملية أصغر.

إنهم يسيرون على نفس طريق اليأس الذي رأيته قبل ستة أشهر. ويتوجه بعض الفلسطينيين إلى المخيمات المكتظة بالفعل في مواسي، على طول الشاطئ، بينما يفر آخرون شمالاً نحو خان ​​يونس، حيث يقدر المسؤولون الأمريكيون أن أكثر من نصف المباني قد دمرت. يقول أحد كبار المسؤولين في الإدارة: "إنه وضع صعب للغاية"، واصفا مخيم اللاجئين في مواسي بأنه "في حالة من الفوضى الكاملة".

ومهما كان رأيك في الحرب في غزة، فإن مساعدة هؤلاء المدنيين أمر ضروري. "لا يمكن أن تكون المساعدة الإنسانية اعتبارا ثانويا أو ورقة مساومة. قال بايدن خلال خطابه عن حالة الاتحاد في مارس: يجب أن تكون حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء أولوية. في 2 أبريل، بعد أن أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي، قال الرئيس إنه "غاضب ومنكسر القلب"، وأن "إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة التي يحتاجها المدنون بشدة. وهذا لا يزال صحيحا.

ورغم غرابة الطلب الذي تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بإصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، يتعين على المسؤولين الإسرائيليين أن يستجيبوا لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه "لا شيء يمكن أن يبرر حرمان البشر عمداً، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب