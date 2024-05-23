الولايات المتحدة تريد مساعدة كييف بأموال الاتحاد الأوروبي. حول ذلك، كتبت ايلينا سينيافسكايا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

الاتحاد الأوروبي بصدد بدء مفاوضات رسمية بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد، في 25 حزيران/يونيو المقبل. ذكرت ذلك صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصادر دبلوماسية. وبروكسل تسارع إلى بدء هذه العملية، قبل انتقال رئاسة الاتحاد في الأول من يوليو/تموز إلى المجر، التي سبق أن عارضت تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

عن ذلك، تحدث المحلل السياسي سيرغي ماركوف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، فقال: قد تحاول المجر إبطاء عملية التفاوض، لكن بودابست ستجد نفسها تحت ضغوط هائلة، وسوف تضطر للاستسلام. وفي كل الأحوال، هناك مسافة كبيرة بين بدء المفاوضات والحصول على العضوية الكاملة. وعلى هذا، فإن هذه القضية ليست جوهرية، بعد، إلى هذا الحد.

والعقبة الرئيسية في طريق هاتين الدولتين إلى الاتحاد الأوروبي هي مشاكلهما الاقتصادية. هاتان دولتان فقيرتان، وتعانيان من عديد المشاكل التي يتعين عليها حلها. زد على أن أوكرانيا في حالة حرب، مع طرفين في وقت واحد: روسيا وشعبها.

أظن أن بداية عملية التفاوض مرتبطة برغبة الولايات المتحدة في إلقاء عبء جزء من دعمها لأوكرانيا على عاتق الاتحاد الأوروبي. وبوسعهم إضفاء الطابع الرسمي على كييف، ليس كعضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، بل تزويدها بالمساعدة العسكرية اللازمة.

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