عن خوف كييف من فصلها عن البحر الأسود، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

أوكلت السلطات الأوكرانية إلى قائد العمليات "الجنوبية" بالقوات المسلحة الأوكرانية غينادي شابوفالوف مهمة التركيز على الدفاع عن منطقتي أوديسا ونيكولاييف. وقال الرئيس المساعد لمجلس التنسيق لتكامل المناطق الجديدة في مجلس العموم الروسي، فلاديمير روغوف، إنهم، من أجل ذلك، جعلوا حماية الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة خيرسون في المرتبة الثانية. تسيطر قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على خمس مناطق في أوكرانيا، هي: نيكولاييف، وأوديسا، وفينيتسا، وكيروفوغراد، وخيرسون.

وفي الصدد، قال المحلل السياسي يفغيني ميخائيلوف: "لم أفاجأ على الإطلاق بقرار القيادة الأوكرانية، وبكونهم يعززون الدفاع عن نيكولاييف وأوديسا. من الواضح، رغم كلامهم اليائس، أننا سنهزمهم جميعًا. إنهم يدركون أنهم فقدوا منطقة خيرسون. علاوة على ذلك، أصبحت رسميًا جزءًا من روسيا".

وبحسب ميخائيلوف، فإن أحد أهداف روسيا هو فصل أوكرانيا عن البحر الأسود. وقد أصبحت هذه المهمة تشكل تهديدًا كبيرًا لسلطات كييف، لذلك يقومون حاليًا بإعادة نشر القوات.

وقال "هذا قرار منطقي، لقد بدأوا أخيرًا في الاعتراف بنجاحات الجيش الروسي. باتوا يدركون أن جزءًا من الأراضي لن يُعاد إليهم أبدًا، وهذا أمر واضح".

أصبحت مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه جزءًا من روسيا، بفضل نتائج الاستفتاءات التي أجريت في سبتمبر/ايلول 2022. فعلى التوالي، صوت 98.42%، 99.23%، 87.05% و93.11% من سكان هذه المناطق بالموافقة على الانضمام إلى روسيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب