ما قصة النزاع بين البرازيل وإيلون ماسك؟

أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بإجراء تحقيق مع إيلون ماسك، كجزء من الصراع المتصاعد بين الشركة وحكومة البلاد. زاكاري فولد - فوربس

تتهم الحكومة البرازيلية شركة X باستضافة حسابات مؤثرة تنشر أخبارا كاذبة ومعلومات خاطئة. كما تتهم إيلون ماسك ببدء حملة تضليل والتحريض على العصيان وعرقلة العدالة. وفي يوم السبت، أكد حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ X أنه تم حظر "بعض الحسابات الشعبية في البرازيل" - لكنه أشار إلى أن X مُنع من الكشف عن الحسابات المستهدفة ولم يتم إخباره بالمنشورات التي تنتهك القانون أو سبب إصدار أوامر الحجب.

ومع ذلك، أمر ماسك الشركة بإعادة الحسابات مساء السبت، مدعيًا أن الأمر غير دستوري ودعا دي مورايس إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة.

أمر دي مورايس بإجراء تحقيق في سلوك ماسك لتحديد ما إذا كان قد ارتكب عرقلة العدالة وتنظيم إجرامي والتحريض على الجريمة، وفرض غرامة على الشركة قدرها حوالي 20 ألف دولار يوميًا إذا خالف X أوامر المحكمة السابقة أو أعاد تنشيط أي من الحسابات التي كانت موجودة سابقًا.

وفي منشور على التطبيق، اتهم ماسك دي مورايس أيضًا بالتهديد باعتقال موظفي X في البرازيل وقطع الوصول إلى التطبيق في البرازيل، وهي القيود التي ادعى ماسك أنها ستجبر الشركة على إغلاق مكاتبها البرازيلية.

ليس من الواضح ما إذا كانت البرازيل ستقطع بالفعل الوصول إلى X، لكن ماسك نشر تعليمات للبرازيليين حول كيفية تجاوز القيود الإقليمية عن طريق تنزيل وتثبيت شبكة افتراضية خاصة.

وتضمّن قرار دي مورايس: "وسائل التواصل الاجتماعي ليست أرضًا خارجة عن القانون! وهي ليست أرضًا محرمة! "إن كرامة الإنسان وحماية حياة الأطفال والمراهقين والحفاظ على سيادة القانون الديمقراطي هي فوق المصالح المالية لمقدمي الشبكات الاجتماعية وخدمات الرسائل الخاصة."

تصاعد عداء إيلون ماسك مع البرازيل مع وعد الملياردير بـ "تفريغ البيانات" بمجرد أن يصبح الموظفون "آمنين" من السلطات. وادّعى إيلون موسك يوم الثلاثاء أن موظفي X البرازيليين ليسوا آمنين.

وتم إخبارالموظفين بأنه سيتم القبض عليهم، وهو أحدث تطور في الخلاف المتصاعد بين الملياردير والسلطات البرازيلية بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد بإجراء تحقيق في الانتشار المزعوم للأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة على المنصة.

وقال ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "نحن بحاجة إلى نقل موظفينا في البرازيل إلى مكان آمن". وزعم ماسك أن موظفي X "تم إخبارهم بأنه سيتم القبض عليهم"، لكنه لم يقدم مزيدًا من المعلومات أو يذكر مصدر التحذير.

المصدر: فوربس

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