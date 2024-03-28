أوروبا عاجزة عن تحمل نفقات جيشين، أوروبي وشمال أطلسي. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد غير واقعية. يقولون هذه مجرد فكرة طوباوية: فمن الغباء انتظار أن تتخلى دول الاتحاد الأوروبي عن جيوشها السبعة والعشرين وأن تحل قواتها المسلحة، من أجل إنشاء جيش واحد للجميع.

حول ذلك، التقت "أرغومينتي إي فاكتي" رئيس مجلس إدارة مركز البحوث السياسية في روسيا، يفغيني بوجينسكي، فقال:

كانت هناك خطط لإنشاء جيش لعموم أوروبا مرتين، لكن ذلك كله واجه مشكلة مالية: لا تستطيع أي دولة أوروبية أن تتحمل تكاليف جيشين، لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع العمليات العسكرية، مثل الاستطلاع، بما في ذلك الاستخبارات الفضائية، تعتمد على الأميركيين. كما تبلغ نسبة نقل الشحنات بالطيران العسكري الاستراتيجي 80٪. جميع هياكل التخطيط تابعة لحلف الناتو، ما يعني أنها أميركية أيضًا. إن إنشاء هياكل موازية مضيعة للمال وإهدار للجهد.

في تسعينيات القرن الماضي، صاغت مادلين أولبرايت مفهومًا مفاده أن إنشاء جيش لعموم أوروبا، يجب أن يستبعد القطيعة مع حلف شمال الأطلسي.. وقد منع الأميركيون ذلك دائمًا. فرغم موافقتهم العلنية على هذه العملية، فعلوا كل شيء لقتلها فعليًا.

إذن، الجيش الأوروبي الموحد لن يهددنا؟

هو مجرد وهم. سيتحدثون ويتحدثون ثم يسكتون. قد يقومون، وفقًا لفكرة أورسولا فون دير لاين، باستحداث منصب لمسؤول عسكري منفصل، أي مفوض أوروبي لشؤون الدفاع. هذا كل ما في الأمر.

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