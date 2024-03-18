"لو كنت رئيسا لما حصل هجوم 7 أكتوبر!"

يعد ترامب، إذا فاز بالانتخابات، بإنهاء الحرب في غزة وفي أوكرانيا وسيحقق السلام في الشرق الأوسط. جيكوب ماجد – تايمز أوف إسرائيل

في مقابلة على شبكة فوكس نيوز للمرة الثانية هذا الشهر، يهاجم ترامب علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي. وقال إنه سيطالب نتنياهو بإنهاء الحرب ضد حماس والعودة للسلام، إذا فاز في انتخابات نوفمبر.

لم يذهب ترامب إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في القطاع، لكنه لمّح في تصريحاته إلى عدم الارتياح من الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس.

وقال ترامب إنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، وسيحقق السلام في الشرق الأوسط، مذكراً بنجاحه في التوسط في اتفاقات أبراهام. كما قال إن هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكذلك الهجوم الإسرائيلي المضاد، لم يكن ليحدث أبداً لو كنت رئيسا.

كانت العلاقة بين ترامب ونتنياهو متقلبة، حيث أشار الأول في كثير من الأحيان إلى أنه لم يغفر لرئيس الوزراء الإسرائيلي أبدا لتهنئة جو بايدن بعد فوزه على ترامب في انتخابات عام 2020. وفي انتقاده لعلاقة إسرائيل مع الحزب الديمقراطي قال ترامب: الديمقراطيون سيئون للغاية بالنسبة لإسرائيل، وإسرائيل تتمسك بهم.

وأضاف ترامب: لو كان بايدن مؤيدًا لإسرائيل، لما تم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني أبدًا، ولما تعرضت إسرائيل للهجوم أبدا، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015 عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

وبالعودة إلى تصريحات تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أشارالرئيس السابق إلى أن شومر، الذي اعترف بأهوال هجوم حماس في خطابه، كان مهتما أكثر بتأمين المزيد من الناخبين. وقال: إن شومر يرى أعدادا كبيرة من الناس يحتجون هناك ويصادف أنهم فلسطينيون أو من الشرق الأوسط. وربما صدم عندما رأى ذلك، وفجأة تخلى عن إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب