هل يعيد مشهد الدبابة الأمريكية المحترقة الصقور في الغرب إلى رشدهم؟ حول ذلك، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد":

تمكن الجيش الروسي من تدمير أول دبابة أمريكية من طراز أبرامز. حدث هذا بالقرب من أفدييفكا. حتى هذه اللحظة، كان العدو يحمي هذه المدرعات ويحاول عدم إيصالها إلى خط التماس القتالي.

وكما يشير الخبراء، فإن الخوف من رؤية "دبابة أمريكية محترقة" هو الأكبر بالنسبة لواشنطن. ولهذا السبب، لم يوافق البيت الأبيض مباشرة على إرسال هذه المعدات إلى القوات المسلحة الأوكرانية. والآن، أدرك الجيش الروسي كابوس البنتاغون، وحقيقة أن الدبابة قديمة لم تعد لها أهمية.

يقول رئيس قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، أندريه كوشكين، إن دبابات أبرامز تتمتع بسمعة طيبة منذ فترة طويلة. "لقد كانت بمثابة رمز للتفوق الأميركي في مجال الأسلحة. وتدمير الجنود الروس دبابة منها، يدمر هذه الأسطورة، ويساهم إلى حد كبير في صحوة صقور الغرب".

"ولهذا السبب بالذات، نحن بحاجة إلى العمل بعناية على تدمير أبرامز بالمعنى المعلوماتي في عيون الجماهير الغربية. يجب على سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يروا بأم أعينهم لقطات الدبابة المحترقة. ومن المحتمل أن يطرحوا هذا السؤال في أذهانهم: كيف، وعلى ماذا يتم إنفاق ضرائهم؟" وهم يشيرون إلى الدبابة. إن استمرار الغرب في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بهذه الدبابات يعد أمرًا مكلفًا للغاية".

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