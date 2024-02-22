إذا أراد الجمهوريون إنهاء الحرب في 24 ساعة عليهم مساعدة أوكرانيا الآن!

يقول ترامب إنه سوف ينهي الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة. وإذا أراد الجمهوريون منحه هذه الفرصة فإن عليهم الموافقة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا بسرعة. مارك ثيسن – واشنطن بوست

في العام الماضي، وبفضل الأسلحة الأمريكية، تمكنت أوكرانيا من الصمود في وجه روسيا. ولكن مع تعطيل الكونغرس للمساعدات اضطر المقاتلون الأوكرانيون إلى تقنين استخدام المدفعية، مما سمح لروسيا باستعادة الأراضي مرة أخرى وشن هجمات جديدة على خمسة خطوط هجوم مختلفة.

إذا قطع الجمهوريون الأسلحة عن كييف، وحققت روسيا تقدما كبيرا في ساحة المعركة خلال الأشهر المقبلة، فسيكون من المستحيل على ترامب التفاوض على السلام. ومن دون الأسلحة الأميركية، تستطيع قوات فلاديمير بوتين أن تخترق الدفاعات الأوكرانية، وتتقدم نحو كييف مرة أخرى، وربما تصل إلى حدود حلف شمال الأطلسي. ومن الممكن أن تصبح أوكرانيا ضعيفة للغاية في غضون 11 شهراً، حتى أن الرئيس بوتين لن يرى أي حاجة للتفاوض.

يفترض الكاتب أن ترامب ليس مناهضا للتدخل في أوكرانيا كما يتم الترويج له. ويستند إلى مقابلة أجريت معه في المكتب البيضاوي عام 2019، حيث قال إنه أمر القوات العسكرية الأمريكية بقتل المئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في معركة بالأسلحة النارية في فبراير 2018 في شرق سوريا، وأذن بشن هجوم إلكتروني سري ضد وكالة أبحاث الإنترنت الروسية في سانت بطرسبرغ. كما فرض عقوبات أوقفت بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 2 مع ألمانيا.

ولا تنسوا أيضا أن ترامب قدم عددا هائلاً من الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات عسكرية فتاكة، كما وافق على تحويل 47 مليون دولار من صواريخ جافلين في عام 2017. والآن يريد بعض الجمهوريين قطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا للسماح لروسيا بإنهاء تلك المسيرة نحو كييف. ويتمتع الجمهوريون بالقدرة على منع حدوث ذلك.

لذلك كله يتعين على الحزب الجمهوري أن يزود أوكرانيا بالأسلحة الآن. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم سوف يتحملون مسؤولية الانهيار العسكري في أوكرانيا، وسوف يتركون ترامب في موقف ضعيف إذا استعاد السيطرة على المكتب البيضاوي.

المصدر: فوكس نيوز

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