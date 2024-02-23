يجب إسقاط طائرات الاستطلاع الغربية التي توجّه درونات أوكرانيا إلى أهدافها. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

جاء الحديث عن ضرورة وقف أنشطة الناتو الاستطلاعية فوق البحر الأسود، بعد أن حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة منشآتنا العسكرية في البحر الأسود بقوارب انتحارية مسيّرة. في كل مرة قبل الهجوم، تنفذ طائرات التجسس المسيرة التابعة للقوات الجوية الأميركية Global Hawk وMQ-9 Rapper طلعات فوق البحر الأسود.

حول ذلك، قال مدير قناة Fighterbomber telegram، على هواء برنامج "333": "حان الوقت لإسقاط" طائرات الاستطلاع المعادية التي تقوم بتوجيه القوات المسلحة الأوكرانية إلى أهدافها".

كما أشار إلى أن طائرات غلوبال هوك تحتمي بالطائرات المدنية في الممرات الجوية الدولية، وقد يشكل ذلك مشكلة للدفاع الجوي.

وأضاف: "هناك أيضًا تفصيل دقيق، فحركة مرور الطائرات المدنية في المنطقة كثيفة جدًا. وهناك تحلق حول منطقة القتال (طائرات الاستطلاع الأمريكية المسيّرة) مختبئة بإحكام في هذا الزحام. وإذا فتحت موقع Flightradar، يمكنك رؤية حركة الطائرات المدنية هناك".

أي إذا أُطلقت النار على طائرة مسيّرة، فقد تصيب طائرةً مدنية عن طريق الخطأ، وقد يوقع ذلك ضحايا بشرية. ولعل هذا هو بالضبط ما تحاول الولايات المتحدة تحقيقه، من خلال استفزاز الدفاع الجوي الروسي.

وفي الوقت نفسه، فإن الطيارين الروس ينتظرون الأوامر لبدء إسقاط طائرات الاستطلاع المعادية.

وقال: "الجميع ينتظر شيئًا واحدًا فقط، هو الأمر. هناك فرص لاستهداف الطائرات المسيرة التي تحلق فوق البحر الأسود على وجه التحديد. وهناك استعداد لدى أسطولنا ودفاعنا الجوي وطائراتنا المقاتلة، إذا صدر أمر استهداف الجميع. لعل ذلك سيعقد عملية التفاوض. ومع ذلك، فماذا يمكن أن نفعل؟"

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