يطالبون الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من قطاع غزة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تتعقد تسوية الوضع حول قطاع غزة، بسبب الشروط الجديدة التي طالبت حركة حماس إسرائيل بها، وليس آخرها إطلاق سراح المئات من أنصارها. وقد فتحت السعودية خطًا منفصلًا للضغط على الدولة اليهودية، واعتبرت انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة شرطًا لتطبيع العلاقات معها. وفي الوقت نفسه، تروّج الولايات المتحدة لفكرة صفقة من شأنها أن تقلل الاحتكاك على جانبي الحدود اللبنانية.

وإلى ذلك، يشير المسؤولون المطلعون على محتويات الخطة إلى أن نقاطها تستند إلى توقع أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق إنساني يجعل من الممكن وقف الأعمال القتالية. ولا تبدو خطة تحقيق الاستقرار حول لبنان نفسها قابلة للتطبيق بالكامل إذا استمر هجوم الجيش الإسرائيلي.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري ليامين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "تجري أحاديث حول مثل هذه الخطط منذ فترة طويلة، ولكن في رأيي، من غير المرجح أن تكون قابلة للتنفيذ، من حيث المبدأ، دون تحقيق هدنة جادة في قطاع غزة. فحزب الله، يقاتل على الحدود لدعم الفلسطينيين، ومن المستبعد أن يوافق فجأة على وقف هجماته إذا استمر القتال في قطاع غزة. لذلك، يتوقف الكثير على ديناميكيات ما يحدث في الصراع بين إسرائيل وحماس".

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