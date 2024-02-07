نتائج الانتخابات في تايوان لا تزال مثيرة للجدل، وهناك أسئلة حول تكتيك بكين وواشنطن بخصوص الجزيرة. عن ذلك، كتب مدير معهد الصين وآسيا المعاصرة، كيريل بابايف، في "إزفيستيا":

في العام 2023، بلغت التجارة بين جانبي مضيق تايوان 268 مليار دولار، أي أن تجارة تايبيه مع عدوتها الرئيسية بكين أكبر من تجارتها مع حليفتها الرئيسية واشنطن. وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، كانت عدوتها تايوان أكثر أهمية من شريكتها الاستراتيجية المهمة، روسيا.

هذه الحقيقة مهمة جدًا لفهم العلاقات الحديثة بين شطري الدولة الصينية.

لقد تركت الانتخابات التي جرت في الجزيرة في 13 كانون الثاني/يناير نظام الطاقة في الجزيرة غير مستقر إلى حد كبير، ما يشير إلى أن المعركة الرئيسية بين واشنطن وبكين حول جزيرة تايوان لم تأت بعد. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها ميزة تفوّق واحدة فقط لا يمكن إنكارها في هذه الحرب، هي القدرة على ضخ الأسلحة وأنظمة الدفاع إلى تايوان تحسبًا لتطور عنفي للصراع. بينما تتمتع الصين بنفوذ أكبر بكثير في القتال. وفي السنوات المقبلة، لن تحاول بكين حل مشكلة تايوان بالوسائل العسكرية: بل على العكس من ذلك، ستسعى إلى تحويل "الانتصار الباهظ الثمن" الذي حققته واشنطن في تايوان في 13 كانون الثاني/يناير، إلى هزيمة نهائية للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة في الجزيرة.

ومع نمو القوة الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية، فإن دور العلاقات الاقتصادية بين الصين وتايوان سوف يزداد. إن الوضع الراهن، الذي كافحت واشنطن بشدة للحفاظ عليه، هو في الواقع أكثر فائدة للصين. ويبدو أن الرئيس لاي تشينغدي سيصبح أيضًا سياسيًا أكثر توازنًا، بدرجة ملحوظة، من الرئيسة الحالية للجزيرة، تساي إنغ وين. إذا جرت الأمور على هذه الشاكلة، فسيكون من الممكن استنتاج أن بكين هي التي فازت في انتخابات 13 يناير وليس واشنطن.

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