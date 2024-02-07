إدارة بايدن تخدع الكونغرس والجمهور!

بعد مرور عام على بالون التجسس الصيني يستحق الكونغرس والمواطنين معرفة الحقيقة. داريل عيسى – فوكس نيوز

قبل عام من الآن شوهد جسم بطيء الحركة في سماء ولاية مونتانا، وهو ينجرف باتجاه الشرق.مما دفع عديد من الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرضوا صورًا ومقاطع فيديو لما وصفوه بالجسم الغامض.

اعترفت إدارة بايدن بأن الجسم كان بالون تجسس صيني. وظل البيت الأبيض، على مدار الأيام الثلاثة التالية، مشلولًا بسبب التقاعس عن العمل، ولم يظهر إلا من حين لآخر لإصدار العديد من البيانات التي كان لا بد من توضيحها وتصحيحها لاحقًا.

وبينما واصل المنطاد رحلته عبر قارة الولايات المتحدة، علمنا أن حمولته الاستخباراتية كانت بحجم حافلتين، وكان مدعومًا بمحرك يتم التحكم فيه عن بعد. ولم يتم إسقاطها إلا بعد أن أكملت رحلتها عبر بلادنا وكانت فوق المحيط الأطلسي.

الآن، بعد مرور عام، لا يزال هذا هو كل ما تعلمناه، وعلى الرغم من تعهدها بالشفافية، فقد فعلت إدارة بايدن ما تتفوق فيه: التستر على إحراجاتها، ورفض إشراف الكونغرس، والتظاهر بأنه ليس لديك الحق في معرفة ذلك.

وكما هو الحال دائماً، فإن لهذه الإدارة أولويات أخرى غير الأمن القومي الأميركي. وفي هذه الحالة، كان التعامل مع الصين. عندما ظهر البالون لأول مرة، كانت الإدارة في منتصف تقارب كامل مع الحزب الشيوعي الصيني، ولم تكن لتسمح للحدود أو السيادة أو حتى التجسس الواضح بالوقوف في الطريق.

ولهذا السبب حاولت الإدارة في البداية إخفاء حقيقة علمها بأن المنطاد كان يبحر عبر ولاية مونتانا عن الجمهور، حيث تم تعقبه لعدة أيام. لكنك لم تسمع عن ذلك أيضًا.

ما تم الإبلاغ عنه علنًا هو أن الإدارة بذلت قصارى جهدها "لطي الصفحة" بشأن حادثة البالون. في 6 فبراير، أبلغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان الموظفين عبر البريد الإلكتروني أن "التوجيهات من وزير الخارجيةهي دفع الإجراءات غير المتعلقة بالبالونات إلى اليمين حتى نتمكن من التركيز على الاستجابة المتماثلة والمعايرة."

بعد ذلك، أوقفت الإدارة مؤقتًا "الإجراءات التنافسية" ضد جمهورية الصين الشعبية، ثم أرسلت مساعد وزير الخارجية دانييل كريتنبرينك إلى بكين في ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن، حيث كانت الاستعدادات جارية لإقامة عرض لاجتماعات بايدن على مستوى مجلس الوزراء في بكين. وضاعفت جهودها للتوصل إلى اتفاق مناخي أحادي الجانب مع الصين.

واستمرت الإدارة في الخداع، حيث قال البنتاغون للصحفيين بوقاحة إن البالون لا ينقل معلومات استخباراتية. لكنناعلمنا لاحقًا أنه يفعل ذلك. وبعد مرور عام وتجميع حطام البالون والتحليل اللاحق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لا يزال الكونغرس والجمهور يجهلان ما تعرفه الإدارة حقًا.

وأنا عضو في كل من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على العلاقات مع الصين، واللجنة القضائية بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم تقم الإدارة حتى الآن بإطلاع أعضاء أي من اللجنتين على النتائج الأولية أو نتائج أي تحقيق.

لقد حان الوقت لكي تعترف الإدارة بما كان أكثر أعمال التجسس استفزازًا على وطننا منذ عقود، حتى لو أزعج استراتيجية فريق بايدن الكبرى تجاه الصين. كما أن مرور عام كامل هو وقت طويل بالنسبة للشعب الأمريكي لينتظر الحقيقة من هذه الإدارة.

المصدر: فوكس نيوز

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