تسعى دول الناتو إلى ضمان حرية تنقّل جيوشها في أوروبا. حول ذلك، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد":

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أن برلين وأمستردام ووارسو وقعت إعلانًا بشأن إنشاء ممر لحركة القوات والعتاد العسكري.

وذكرت صحيفة التايمز أن أعضاء الناتو يمكنهم تطوير "شنغن عسكري" يسمح للقوات بالتحرك بحرية داخل الدول الأعضاء.

وفي الصدد، قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش: "لقد جرت مناقشة فكرة إنشاء "شنغن عسكري" في الناتو منذ عدة سنوات. يمثل ممر النقل بين هولندا وألمانيا وبولندا بداية تنفيذ خطط مديدة السنوات. ولم يتم اختيار هذه البلدان بالصدفة. إن أراضيهم تشكل خطًا متصلًا يمكن من خلاله نقل القوات من غرب أوروبا إلى شرقها".

"الحقيقة هي أن نقل القوات والعتاد من دولة حليفة إلى أخرى يتطلب اليوم عملية طويلة من تنسيق الطريق. والتغلب على التأخيرات البيروقراطية سيزيد بشكل كبير من قدرات المناورة لتشكيلات الناتو".

"لا أظن أن الاعتماد التدريجي لـ "الشنغن العسكري" يشير بشكل مباشر إلى استعداد الحلف للصراع مع روسيا. على الأرجح الدول الغربية اليوم تشعر بالقلق إزاء دعم أوكرانيا الخاسرة. ممر النقل سيسمح بإرسال المساعدة إلى الجيش الأوكراني بوتيرة متسارعة".

وخلص بارتوش، إلى القول: "ومع ذلك، في المستقبل، قد يشكل هذا القرار تهديدًا لموسكو. هناك ثلاث مناطق مهمة معرضة لخطر الهجوم: منطقة كالينينغراد والمناطق الشمالية من روسيا وبيلاروس. ومن الضروري تعزيز القدرات العسكرية على هذه الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تعزيز الأسطول في بحر البلطيق".

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